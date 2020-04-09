У каждой катастрофы бывают предвестники… Всё началось на Абшероне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дебютный роман азербайджанской писательницы, лауреата конкурса "Русская Премия" Ширин Шафиевой "Сальса, Веретено и ноль по Гринвичу", выпущен в Москве издательством Эксмо, сообщает Trend Life.

"Всё началось в конце июля, когда на Абшероне стоит такая жара, что плавится асфальт, а море становится тёплым и липким, как кровь", - так начинается этот роман.

"Я закончила роман в 2014 году, а издали его только сейчас. Конечно, нелегко продолжать заниматься даже самым любимым делом, когда находишься в подвешенном состоянии, не зная, увидит ли мир плоды твоих трудов, или ты так и останешься неизданным писателем. Но, с другой стороны, можно работать в полную силу, без оглядки, не беспокоясь о сроках и не задумываясь о том, что ожидает от тебя читатель. Человек свободен, когда от него никто ничего не ждёт", - сказала Trend Life автор.

"Сальса, Веретено и ноль по Гринвичу" – это исполненная в лучших традициях магического реализма история о любви и одиночестве, приправленная большой дозой сатиры и меньше– юмором. Действие происходит в Баку, а интрига закручена вокруг школы танцев и её учеников, каждый из которых несчастлив по-своему. А как возник замысел книги?

"Ты просто ходишь и наблюдаешь, и в какой-то момент реальности становится недостаточно, ты начинаешь фантазировать: а что, если бы этот человек оказался в такой-то ситуации – что бы тогда он сделал и к чему бы его это привело? В книге много персонажей, каждому из них я подарила свободу действий, свободу выбора, которыми в реальности большинство людей не обладает – я ненадолго лишила своих героев выученной беспомощности. В романе показаны истории нескольких действующих лиц, хотя главная героиня в ней тоже есть. Несмотря на то, что основной персонаж – женщина, и роман – о любви, я бы не стала называть его женским. В конце концов, первыми читателями, оценившими эту работу, были мужчины. Я думаю, книга будет интересна тому читателю, который способен подмечать абсурдность и нелепость жизненных ситуаций и может на всё смотреть с долей иронии", - добавила Ширин Шафиева.

"У каждой катастрофы бывают предвестники, будь то странное поведение птиц и зверей, или внезапный отлив, или небо, приобретшее несвойственный ему цвет. Но лишь тот, кто живёт в ожидании катастрофы, способен разглядеть эти знаки. Остальные порхают беспечно, как бабочки, и знамения беды касаются их сознания самым краем, вызывая порой лишь лёгкое беспокойство и мысль: "Интересно, будет ли всё так же хорошо завтра?", - философские мысли из произведения.

Ширин Шафиева родилась 25 октября 1989 года. Окончила Азербайджанский университет архитектуры и строительства, по специальности – архитектор-реставратор. Первые публикации стихов – в альманахах конкурсов "Золотая строфа" и "Поэт года".

(Автор: Вугар Имановю Редактор: Ровшан Гусейнов)