Азербайджанский писатель – номинант Лондонской литературной премии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель Кямран Назирли будучи номинантом Лондонской литературной премии удостоен звания "Лучший писатель" за 2015-2019 годы, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Награда включает нагрудный знак, сертификат, удостоверение, а также диплом номинанта, подписанный председателем Интернационального союза писателей (Международный Союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов) Александром Гриценко и председателем Союза деятелей фантастической литературы и кино, переводчиком Олегом Колесниковым.

Согласно принятым стандартам все номинанты на премию завоевывают звание "Лучший писатель". Наряду с этим, азербайджанский писатель принят в качестве члена Интернационального союза писателей.

Интернациональный союз писателей является крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей. Союз был основан в 1954 году. Штаб-квартира организации до 2010 года находилась в Париже, в данный момент основное подразделение расположено в Москве. Организация объединяет писательские союзы более чем 40 стран мира, и защищает социальные и профессиональные права писателей и журналистов. Президент Интернационального союза писателей – американский писатель Майкл Суэнвик. Члены президентского совета Союза – писатели, поэты, литературные критики из Великобритании, США, России, Польши, Израиля, Франции и других стран.

Отметим, что Кямран Назирли - азербайджанский писатель, переводчик и драматург, доктор философии, член Союза писателей Азербайджана и Беларуси.

Назирли является автором повестей, романов, публицистических книг, среди которых – "Человек в коме", "Свет дьявола", "Среди родных", "Белый дом", "Четвертая печать", "Белая тень", "Старый ребенок" и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева)