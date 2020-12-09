Познаем наше христианское наследие - Трехсвятительская церковь в Шеки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" (Xristian irsimizi tanıyaq) представлен видеоролик, посвященный Албанской церкви в Шеки, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Албанская церковь (Трехсвятительская церковь), расположенная в Нухинской крепости, относится к V-VI векам. В храме располагается Шекинский музей народно-прикладного искусства.

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, другим находящимся в Азербайджане религиозным храмам, святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)