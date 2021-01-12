Час научных приключений в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) стартовал новый онлайн-проект "Час научных приключений", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Цель проекта – продемонстрировать важность обширных музейных традиций и исторического опыта в эффективной организации культурного досуга детей и подростков, направить их к активному творчеству и исследованиям.

Первый выпуск онлайн-проекта "Час научных приключений" был посвящен Победе Азербайджана в Отечественной войне, материальному и культурному наследию древнего Карабаха.

Заведующая отделом научно-массовой работы и образования Национального музея истории Азербайджана Фарида Шамси отметила, что 2020 год навсегда вошел в историю Азербайджана как год Великой Победы.

Было подчеркнуто, что во главе с Верховным главнокомандующим вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия освободила исконные земли Азербайджана, находившиеся под вражеской оккупацией около 30 лет.

"Карабах обладает богатым культурным и археологическим наследием, и в Национальном музее истории Азербайджана хранится множество экспонатов, связанных с этим прекрасным краем, некоторые из которых представлены в экспозиции музея",- сказала Фарида Шамси.

На первой онлайн-встрече было рассказано об археологических памятниках Карабаха. Автором и организатором проекта является сотрудник отдела научно-массовой работы и образования музея Ганира Гафарли.

Заведующий отделом научного фонда археологии Национального музея истории Азербайджана, доктор философии по истории Насир Гулузаде представил слайд-презентацию "Древние материалы и культурное наследие Карабаха в области музейной археологии (на примере Национального музея истории Азербайджана)".

"Национальный музей истории Азербайджана всегда придавал большое значение изучению и защите материального и культурного наследия Азербайджана, а также его популяризации. В музее всегда уделялось большое внимание материалам, в том числе археологическому наследию Карабаха", - отметил Гулузаде.

Лекция была посвящена археологическим исследованиям, проводимым музеем в Карабахе, а также обнародованию их результатов. Слайд-лекция подготовлена заведующим отделом археологии музея Насиром Гулузаде, были рассмотрены исследования, проведенные на Азых и Таглар (одном из памятников каменного века Азербайджана) и Исмаилбейтепе. Наряду с этим, отчет охватывает информацию об образцах материалов, обнаруженных в этих и других памятниках Карабаха. В отчете резюмируются вопросы защиты, реставрации и экспонирования этих находок в соответствующих коллекциях музея.

В проекте приняли участие преподаватели истории и учащиеся школ Зангиланского, Исмаиллинского, Сабунчинского, Физулинского, Сураханского, Огузского, Астаринского и Хачмазского районой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)