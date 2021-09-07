Стипендия имени Муслима Магомаева – прием заявок в России

БАКУ /Trend Life/ - Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о приеме заявок на стипендию имени М.Магомаева в рамках программы для студентов выпускных курсов российских государственных музыкальных вузов, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фонда.

Заявки принимаются до 10 октября 2021 года.

Именная стипендия учреждена Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева для студентов последнего года обучения дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержания одаренной молодежи. Она назначается на конкурсной основе.

Также студенты, получающие именную стипендию имени Муслима Магомаева, вправе один раз в год принять участие в мастер-классе фонда.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)