Представители Азербайджана участвуют во встрече художников тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В турецком городе Кыршехир проходит очередная Международная встреча художников тюркского мира, организованная ТЮРКСОЙ совместно с администрацией одноименной провинции Турции, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ТЮРКСОЙ.

В ходе творческой лаборатории на тему "Ахи Эвран и Кыршехир глазами тюркского мира", которая продлится до 13 сентября, художники Пярвиз Алекперли и Теймур Агалиоглу (Азербайджан), Кубанычбек Мамараимов и Абдусамат Мырзаев (Кыргызстан), Шавкатбек Маматкаримов, Гиёсжон Болтаев и Отабек Шокиров (Узбекистан), а также Мехмет Али Доган и Сабит Булут (Турция) создают картины, отображающие исторические, культурные и природные достопримечательности Кыршехира.

По итогам их работы 13 сентября откроется выставка произведений художников тюркского мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)