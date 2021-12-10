Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере мугамного искусства

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась встреча в видеоформате между директором Международного центра мугама, народным артистом Азербайджана Мурадом Гусейновым и руководителем Узбекского Национального центра искусства маком Саибжаном Бегматовым, сообщили Trend Life в пресс-службе Центре мугама.

Мурад Гусейнов рассказал о разносторонней концертной, международной, теоретической и научно-исследовательской деятельности Центра мугама. Саибжан Бегматов в свою очередь предложил проводить совместные культурные проекты, в том числе концерты.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся проведения взаимных культурных мероприятий между двумя организациями, а также ряд других вопросов. Руководители культурных учреждений обсудили перспективные направления взаимодействия, в том числе в деле пропаганды национальной музыки, по взаимному изучению и исследованию мугама Азербайджана и искусства макома Узбекистана.

Была достигнута договоренность касательно обмена опытом между исследователями двух стран в этой области, а также обсуждены вопросы, касающиеся установления сотрудничества между исполнителями мугама и преподавателями искусства маком.

Международный центр мугама продолжает проводить музыкальные и теоретические мероприятия, постоянно расширяя географию своей международной деятельности, реализуя креативные проекты, пропагандируя национальное искусство как у нас в стране, так и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева)