Первый Международный фортепианный фестиваль в Баку открылся выступлением Реми Женье и горячим танго (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось открытие первого Международного фортепианного фестиваля, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии министр культуры Азербайджана Анар Керимов, посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и директор фестиваля, заслуженный артист Шаин Новрасли отметили важное значение проведения международного фортепианного фестиваля в Баку и успешное международное сотрудничество в этой области, развитие классического искусства.

Фестиваль открылся концертом классической музыки в исполнении Реми Женье и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова. Французский пианист Реми Женье - один из самых интересных и востребованных музыкантов своего поколения в мире и самый молодой лауреат в истории Международного конкурса пианистов имени Бетховена. В Баку он на сцене впервые, и Пятый концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена завершился под оглушительные овации зрителей.

Вторая концертная программа была представлена в Orange Groove выступлением интернационального квартета Zinnetango. Зажигательное танго не оставило равнодушным зрителей. Изюминкой вечера стало пламенное выступление танцевальных дуэтов Ильхама Османова и Альфии Султановой, Кямрана Бабаева и Наргиз Османовой, Алексея Анпилова и Ленай Сеидализаде.

Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проводится в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставят возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты различных жанров, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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