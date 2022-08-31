В Шеки и Баку будет реализован проект мастерской для женщин-сценаристов

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджана и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству начали прием заявок на проект сценарной мастерской для женщин-авторов "Профессия: сценарист", сообщили Trend Life в Союзе.

Интенсивный рабочий проект в сфере создания сценариев охватит сентябрь и октябрь 2022 года. В городе Шеки проект пройдет с 20 по 30 сентября. Время проведения этапа проекта в Баку будет определено в соответствии с совместным решением участников и педагога. Проект предназначен для женщин-сценаристов, желающих получить более глубокие знания об искусстве написания сценария.

Этап проекта в Шеки предназначен для закрепления начальных знаний, а этап в Баку станет площадкой для практической работы над авторским сценарием.

Отметим, что желающие принять участие в проекте должны быть старше 23 лет и не являться профессиональными сценаристами.

Более подробно с условиями участия в проекте можно ознакомиться на сайте Союза кинематографистов Азербайджана.