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В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)

Культура Материалы 8 октября 2022 15:07 (UTC +04:00)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Азербайджаном в Баку прошел фестиваль корейской кухни, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Республики Корея в нашей стране.

Для представления образцов корейской кухни были приглашены главный повар одного из ресторанов в Корее Ким Инхо и три члена его команды. Среди представленных блюд корейской кухни были чимдак, кимбап, токпоки, чапчхэ и другие.

Также на мероприятии был представлен стенд с корейскими продуктами.

Отметим, что повар Ким Инхо принял участие в передаче "Mətbəx işim" телеканала "Space", в эфире которой рассказал о приготовлении таких блюд, как пибимпап и готчори.

В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
В Баку прошел Фестиваль корейской кухни (ФОТО)
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