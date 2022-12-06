Он был знатоком мира мугама… - в Баку состоялся концерт, посвященный 130-летию Ахмеда Бакиханова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 130-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, мастера игры на таре, педагога Ахмеда Бакиханова (1892 – 1973 годы), сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло при организации министерства культуры Азербайджана.

Выступая перед началом концертной программы, заслуженный артист Азад Шукюров отметил, что видный исполнитель на таре Ахмед Бакиханов, внесший ценный вклад в сокровищницу музыкального искусства Азербайджана своим многогранным творчеством, являлся знатоком мира мугама.

Было отмечено, что исполненные им мугамы, а также написанные песни и теснифы занимают достойное место в золотом фонде азербайджанской музыки.

Далее доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы, выдающийся исполнитель на таре, народный артист, профессор Рамиз Гулиев, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Казымов, заслуженный журналист Иттифаг Мирзабейли рассказали о жизни и творчестве Ахмеда Бакиханова.

Затем слово было передано музыке. В программе выступили Ансамбль народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова, известные исполнители и музыканты.

Отметим, что Ахмед Бакиханов родился 5 сентября 1892 года в Баку. Педагогическую деятельность начал с 1920 года. В 1920-30-х годах создал ряд музыкальных ансамблей. С 1930 года по приглашению видного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли начал преподавать мугам в Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Ахмед Бакиханов до конца жизни был руководителем созданного им ансамбля народных инструментов. Ансамбль выступал с большими концертными программами с такими мастерами мугама, как Сеид Шушинский, Гусейнгулу Сарабский, Джаббар Гаръягдыоглу, Зульфугар Адигезалов и другие.

Бакиханов составил программу по мугаму для музыкальных школ. Является автором-составителем сборников "Азербайджанские народные рэнги", "Азербайджанские ритмические мугамы", "Мугам, песня, рэнг".

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