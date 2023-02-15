Азербайджанский певец "озарил небосвод" Международного фестиваля в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани (Республика Татарстан, Россия) с 30 января по 28 февраля проходит один из крупных музыкальных проектов - 41-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина, сообщает Trend Life.

В рамках фестивальной программы состоялся показ оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", в которой партию Пинкертона исполнил заслуженный артист Азербайджана Азер Заде.

Спектакль был принят публикой с большим интересом, зрители наградили артистов бурными аплодисментами.

В российских СМИ отмечено, что Азер Заде буквально озарил небосвод Шаляпинского фестиваля.

В "Мадам Баттерфляй" лирическая итальянская драма помещена в экзотическую оправу в японском стиле. В центре внимания композитора – образ Чио-Чио-сан, которая проходит путь от наивной девочки до пережившей душевную драму женщины. "Мадам Баттерфляй" – первая опера Пуччини, в которой он попытался воплотить "экзотический" восточный колорит. Интонации подлинных японских мелодий, японские колокола и тамтамы в оркестре – все это создает неповторимую ауру одной из самых исполняемых опер Пуччини.

Напомним, что в рамках фестивальной программы в Казани также состоялось выступление главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, под управлением которого с большим успехом прошел показ оперы "Набукко" Джузеппе Верди.

Фестиваль завершится 27-28 февраля гала-концертами с участием симфонического оркестра и солистов Большого театра России. В концерте примут участие солисты Большого театра России, народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано) и Эльчин Азизов (баритон), а также солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров (бас).