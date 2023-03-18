Впервые на сцене Международного центра мугама российский спектакль "Маленькие трагедии"

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку на сцене Международного центра мугама состоится показ российского моноспектакля "Маленькие трагедии", сообщает Trend Life.

Цикл «Маленькие трагедии» до сих пор является загадкой для пушкинистов. Каждая из пьес "Каменный гость" и "Пир во время чумы" - будто отрывок из утерянного произведения большой формы, но в этом отрывке предельно сконцентрированы суть конфликта и философия персонажей.

Великий русский поэт Александр Пушкин явно мистифицировал читателя. Погружая в острые предлагаемые обстоятельства своих персонажей, он вместе со зрителем (читателем) наблюдал - как сможет герой пройти сквозь вызовы судьбы.

"Маленькие трагедии" - эпическая фреска, на создание которой поэта вдохновили размышления о европейской культуре. В композиции цикла угадывается намерение "поиграть" с культурными мифами разных эпох.

Этот цикл Пушкина нельзя причислить к самым востребованным произведениям сцены. Над ними, как бы, витает проклятье "не сценичности". Тем ценнее отважные попытки найти театральный эквивалент оригинальным драматическим опытам Пушкина.

Именно с этой задачей чудесно справился творческий дуэт режиссёра Константина Солдатова и актрисы Ирины Якубенко. Даже ценители и знатоки смогут уловить новые ноты в давно известных произведениях. Испанская страсть и британская туманность станут дополнительными персонажами на уютной сцене Международного центра мугама.

https://iticket.az/events/theatre/small-tragedies/87772

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