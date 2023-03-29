Вечер поэзии в Баку – судьбы и творчество Микаила Мушфига и Витаутаса Мачерниса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Две истории, две трагические судьбы, два поэта - Микаил Мушфиг и Витаутас Мачернис… Что их объединяет, какие параллели в их творчестве можно провести – об этом и многом другом говорилось на мероприятии "Yenə o bağ olaydı" (О, если бы опять тот сад...), сообщает в среду Trend Life.

Поэтический вечер при организации посольства Литвы в Азербайджане прошел в Бакинском театре марионеток, он был посвящен творчеству видного представителя азербайджанской литературы ХХ века, поэта Микаила Мушфига (1908-1938 годы) и известного литовского поэта, переводчика Витаутаса Мачерниса (1921-1944 годы).

Название вечера выбрано не случайно. "Yenə o bağ olaydı" - одно из самых известных произведений Мушфига, и как узнали в ходе мероприятия гости, похожее по содержанию произведение есть и у литовского поэта.

Как рассказала Trend Life куратор проекта Адиля Эфенди, в истории, культуре Азербайджана и Литвы есть много схожего.

"Учась в Литве, я познакомилась с творчеством Витаутаса Мачерниса. Изучая его поэзию, я увидела насколько она перекликается с тем, о чем писал Микаил Мушфиг. Интересно, что два человека, незнакомые друг с другом и находившиеся территориально друг от друга на расстоянии трех тысяч километров, практически в одно и то же время затрагивали похожие темы", - сказала Адиля Эфенди.

На вечере были продекламированы наиболее известные произведения Микаила Мушфига и Витаутаса Мачерниса.

Сочинения Витаутаса Мачерниса вниманию публики представил посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас. Лирические произведения Мушфига продекламировали Натаван Меджидова, Гюльнур Мамедова, Джалал Самедов.

Адиля Эфенди вкратце пересказывала содержание произведений Мушфига на литовском языке, а сочинений Мачерниса - на азербайджанском языке. Она провела между ними аналогию. Так, по ее словам, в стихотворении "Yenə o bağ olaydı" Мушфига упоминаются абшеронские сады, а у Витаутаса Мачерниса есть похожее произведение, там говорится о яблоневом саде. Еще одним интересным фактом является то, что поэты родились в один день - 5 июня, только с разницей в 13 лет.

Стихотворение "Yenə o bağ olaydı" прочла врач, арт-терапевт, поэт Натаван Меджидова, отметив, что декламирует на вечере любимые и близкие ей по духу произведения.

"Помимо того, что я сама пишу стихи, люблю их и декламировать. Наш вечер посвящен творчеству двух поэтов, они оба рано ушли из жизни - Мачернис погиб в 1944 году во время войны, а Мушфиг попал под репрессивную машину. Их творчество очень схоже, у них очень красивая любовная лирика, они прекрасно описывают природу и свои чувства", - сказала Trend Life Натаван Меджидова.

Особую атмосферу вечеру придало выступление Джалала Самедова, который, наряду с тем, что продекламировал стихотворение, также исполнил музыкальную композицию, аккомпанируя себе на синтезаторе.

Мероприятие стало прекрасной инициативой, в ходе которой можно было ближе познакомиться с творческом Микаила Мушфига и Витаутаса Мачерниса, окунувшись в мир прекрасной поэзии. Слушатели прочувствовали глубокий смысл стихов, их лиричность. Вечер был встречен публикой с большим интересом.

Отметим, что Микаил Мушфиг (Микаил Мирза Абдулкадыр оглу Исмаилзаде) - азербайджанский поэт и писатель, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил значительный след в азербайджанской литературе, был одним из интеллектуалов Азербайджана. Является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. В стихах он также выражал свои взгляды на социально-культурные вопросы. Поэт стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году.

Витаутас Мачернис родился в многодетной семье в деревне Шарнеле на западе Литвы. Учился в гимназии в Тельшяй. Окончив гимназию, изучал английский язык в Университете Витовта Великого. В 1940 году перевелся в Вильнюсский университет. Посещал лекции по литуанистике, участвовал в семинарах Балиса Сруоги. В 1943 году после закрытия нацистами университета вернулся в родной край. Витаутас Мачернис владел 8 языками: литовским, немецким, английским, французским, итальянским, русским, латинским, греческим. Считается, что в планах Мачерниса было изучение иврита. 7 октября 1944 года осколок снаряда прервал жизнь поэта.