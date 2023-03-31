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Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)

Культура Материалы 31 марта 2023 17:24 (UTC +04:00)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Доме-музее Ниязи прошло мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания почтили память жертв геноцида.

Далее состоялись выступления участников мероприятия на тему "Tarixi Yaddaşımızdan Silinməyən 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü" (31 марта - День геноцида азербайджанцев не сотрется из нашей исторической памяти), демонстрация документальной хроники, отражающей эти трагические события.

Мероприятие продолжилось художественной программой в исполнении студентов фортепианного отделения Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, прозвучали произведения азербайджанской и мировой классики.

Отметим, что одно из чудовищных событий в истории Азербайджана произошло в марте-апреле 1918 года. В ходе этих событий, вошедших в историю Азербайджана, как геноцид 31 Марта, были жестоко убиты только по признаку национальной принадлежности десятки тысяч мирных азербайджанцев.

Сто пять лет назад армянские дашнаки и большевики совершили невиданные зверства в отношении азербайджанского населения Баку, Шамахы, Губы, Карабаха, Зангезура, Нахчывана, Лянкярана, Гянджи и других регионов Азербайджана, с особой жестокостью убили свыше 70 тысяч человек, в том числе женщин, детей, стариков, сожгли сотни сел, изгнали сотни тысяч жителей с родных очагов.

Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
Этот день никогда не сотрется из исторической памяти азербайджанцев… (ФОТО)
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