CinemaPlus проведет Неделю шедевров азербайджанского кино - вход бесплатный (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus в честь Дня национального кино - 2 августа представит ретроспективу классических азербайджанских фильмов, сообщили Trend Life в CinemaPlus. На протяжении Недели кино будут представлены шедевры национального кинематографа.
"По случаю 125-летия Азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, с 3 по 10 августа сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus совместно с Министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и киностудией "Азербайджанфильм" организует ретроспективный показ классических азербайджанских фильмов. CinemaPlus будет ждать с нетерпением всех киноманов и ценителей национального кино", - говорится в сообщении.
Более подробная информация будет размещена в соцсетях CinemaPlus и на сайте кинотеатра. Вход бесплатный.
В ходе мероприятия CinemaPlus запланировал показ следующих фильмов:
"Arşın mal alan"
Режиссёры: Рза Тахмасиб и Николай Лешшенко. 1945 год. Киностудия Баку.
"Bəxtiyar"
Режиссёр: Лятиф Сафаров. 1955 год. Киностудия Баку.
"O olmasın, bu olsun"
Режиссёр: Гусейн Сейидзаде. 1956 год. Киностудия "Баку".
"Ögey ana"
Режиссёр: Габиб Исмайлов. 1958 год. Киностудия "Баку".
"Uzaq sahillərdə"
Режиссёр: Тофиг Тагизаде. 1958 год. Киностудия "Баку".
"Əhməd haradadır?"
Режиссёр: Адиль Искендеров. 1963 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Sehrli xalat"
Режиссёр: Алисаттар Атакишиев. 1964 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Bir cənub şəhərində"
Режиссёр: Эльдар Гулиев. 1969 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Bizim Cəbiş müəllim"
Режиссёр: Гасан Сейидбейли. 1969 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Şərikli çörək"
Режиссёр: Шамиль Махмудбеков. 1969 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Axırıncı aşırım"
Режиссёр: Кямиль Рустамбеков. 1971 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Gün keçdi"
Режиссёр: Ариф Бабаев. 1971 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Nəsimi"
Режиссёр: Гасан Сейидбейли. 1973 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Əzablı yollar"
Режиссёр: Тофиг Исмайлов. 1982 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Evlənmək istəyirəm"
Режиссёр: Джахангир Мехтиев. 1983 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Bəyin oğurlanması"
Режиссёры: Джейхун Мирзоев и Вагиф Мустафаев. 1985 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Cin mikrorayonda"
Режиссёр: Огтай Миргасымов. 1985 год. Киностудия "Azərbaycanfilm"
"Atları yəhərləyin"
Режиссёры: Абдул Махмудов, Гасан Турабов. 1985 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Süd dişinin ağrısı"
Режиссёр: Гусейн Мехтиев. 1987 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Yaramaz"
Режиссёр: Вагиф Мустафаев. 1988 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".
"Ölsəm... bağışla"
Режиссёр: Расим Оджагов. 1989 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".