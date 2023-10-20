Почему некоторых творческих людей начинают ценить только после смерти – премьера в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческие люди способны видеть мир по-другому и отображать это в своих произведениях, внося свой вклад в развитие культуры. Но почему некоторых творческих людей начинают ценить только после смерти?

Пожалуй, это самый популярный вопрос в мире культуры и искусства. Мы смотрим картины, слушаем музыку, читаем книги гениев, и удивляемся, как они были никому не нужны при жизни. Так в чём же дело? Как так выходит, что кто-то бесталанный для своих современников становится кумиром для потомков? А может дело во вкусах основной массы и окружающих приоритетах? Как только творческие люди шагали вперед своего времени, они становились презираемы. Когда опережаешь свое время, есть один недостаток – тебя и поймут через время. И это всегда так было, есть и, наверное, будет.

Несомненно, что ряд представителей культуры и искусства получают признание при жизни. Некоторые обретают популярность в достаточно молодом возрасте. Но среди нас есть много известных людей, которые независимо от того, стремились ли они к признанию или нет, не могут знать, насколько знаменитыми стали бы они посмертно.

Это стало сюжетом нового короткометражного художественного фильма “Ölümdən sonrakı Həyat” (Жизнь после смерти), который был представлен в Киноцентре "Низами", сообщает Trend Life.

Автор проекта – Ариз Мамедов, режиссер-постановщик – Эльвин Исманли, автор сценария – Эльшан Мамедли. В ролях – народный артист Азербайджана Мамедcафа Гасымов, актеры Вугар Иманов, Кямиль Велиджанов и другие.