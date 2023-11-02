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В Международном центре мугама состоится концерт Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой в честь Дня Победы

Культура Материалы 2 ноября 2023 15:51 (UTC +04:00)
В Международном центре мугама состоится концерт Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой в честь Дня Победы

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 10 ноября в 19.00, состоится концерт Музыкальной школы вокала народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой в честь Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере будут представлены патриотические композиции. В концертной программе также примут участие детский хор MEZZO и женский камерный оркестр "MEZZO".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/my-motherland/102912.

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