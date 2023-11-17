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В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)

Культура Материалы 17 ноября 2023 16:09 (UTC +04:00)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт под названием "С Победой, Родина!", приуроченный к третьей годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

На мероприятии, художественным руководителем которого выступила заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Таира Якубова, музыкальные произведения представили лауреаты международных конкурсов.

Солисты программы - Нигяр Мамедова (орган), Шафаг Абдуллаева (орган), Севиндж Мирзали (кяманча), Фархад Шюкюров (труба), Айдын Алигейдар (орган) и Фидан Рашидова (орган) исполнили сочинения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Красота музыкальных сочинений и прекрасное исполнительское мастерство музыкантов подарили слушателям прекрасные мгновения.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "С Победой, Родина!" (ФОТО)
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