Шафига Ахундова – как смелая девочка из Шеки стала первым композитором Востока (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "У большинства моих песен счастливая судьба - их исполняли Шовкет Алекперова, Сара Гадимова, Сакина Исмайлова, Зейнаб Ханларова. Из романсов мне особенно дорог цикл, написанный на строки из поэмы Самеда Вургуна "Айгюн". Я подозреваю, что поэт отразил в поэме именно мою жизнь, настолько судьба героини перекликается с моей", - говорила выдающийся композитор, первая на Востоке женщина-композитор, написавшая оперу, кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Азербайджана Шафига Ахундова, 100-летие которой отмечается в этом году.

Шафига Ахундова родилась 21 января 1924 года в городе Шеки. Ее отец Гулам был государственным деятелем и первым секретарем райкома Шекинского уезда, вел большую просветительскую деятельность, открывал школы и учебные заведения для бедноты, организовал театр, был создателем и первым главным редактором газеты "Нуха фехлеси". Ее мать, Зулейха ханым, была очень музыкальной, сама научилась играть на гармони и в свободные от домашней работы минуты часто наигрывала азербайджанские народные мелодии.

Шафига Ахундова: "Я, видимо, пошла в нее. Стоило зазвучать мелодии, усидеть на месте не могла, танцевала, прыгала. "Моя дочь, как "чалы гушу" (птичка певчая) Ноги ее вечно танцуют, а руки играют!" - говорила мама". Моя старшая сестра Зумруд была замужем за известным литератором Мамедом Аразом Дадашзаде. В их доме собирались певцы, поэты, писатели с женами, и среди них Самед Вургун, Расул Рза, Мирза Ибрагимов. Мужчины обычно сидели в кабинете Мамеда Араза, а женщины - в комнате, где стояло пианино. И, как правило, вдоволь поговорив, они просили сестру: "Пусть Шафига что-нибудь сыграет".

Шафига постоянно что-то наигрывала на фортепиано и напевала, что часто вызывало возмущение отца. Он видел в своих детях будущих ученых, серьезных и образованных людей, а для Шафиги прочил будущее врача. Но время распорядилось по-своему. Когда семья переехала в Баку, ее старшая сестра Зумруд, к тому времени кандидат филологических наук, решительно отвести Шафигу к великому композитору Узеиру Гаджибейли на прослушивание. В тот день она исполнила свою песню "Beşik başında", причем сама играла и пела, чем поразила Узеира Гаджибейли. Композитор отметил, что Шафига могла бы стать не только композитором, но и замечательной вокалисткой. Этот день стал поворотным в ее жизни.

В 1943 году она начала обучаться в Бакинской музыкальной школе имени Асафа Зейналлы, сначала по классу тара у Агабаджи Рзаевой, по теории – у Мамеда Насирбекова, а затем брала уроки у Узеира Гаджибейли. Великий композитор высоко ценил вокальные данные своей ученицы и очень хотел, чтобы она исполняла партию Нигяр в его опере "Кёроглу" и Гюльчохры в оперетте "Аршин мал алан". Но реализовать эти идеи, к сожалению, так и не удалось, поскольку отец не позволил Шафиге выйти на сцену.

Шафига Ахундова вспоминала не только о мастерстве своего наставника, но и его высоких человеческих качествах: "Как-то я пришла на урок, и Узеир-бек, взглянув на меня, сказал: "Что-то не нравишься ты мне сегодня, Шафига. Почему у тебя глаза красные? Ты плакала?" Мне пришлось признаться, что я потеряла все талоны на хлеб. А это было в годы войны, когда хлеб в магазинах выдавался только по карточкам. И тогда он, не раздумывая, отдал мне свои талоны и попросил дать обещание, что я никогда не буду терять свои хлебные карточки".

Узеир Гаджибейли называл ее "гочаг гыз" (храбрая девочка), ведь она могла позволить себе сказать или сделать такое, на что отважился бы не всякий парень. Сам факт поступления в музыкальное училище против воли отца уже был смелым поступком. В первые дни он даже не желал пускать ее домой, и девочке приходилось ночевать у соседей. А потом все же сдался – Зулейхе ханым удалось уговорами примирить мужа и дочь.

Начало ее композиторской деятельности пришлось на военные годы. Уже тогда в прессе отмечалось, что "Шафига Ахундова – одна из первых молодых азербайджанских девушек-композиторов, которая своими замечательными песнями, прекрасной музыкой служит Родине". Одной из памятных страниц того периода стало ее участие в создании Государственного гимна Азербайджанской ССР. Это было в 1944 году. К созданию гимна Узеир Гаджибейли привлек своих учеников Ашрафа Аббасова, Сулеймана Алескерова и Шафигу Ахундову. А первым его исполнителем на прослушивании в Филармонии стала сама Шафига ханым.

В 1951 году она продолжила образование по специальности композитора в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли.

В 1972 году, написав оперу "Gəlin qalası" (Скала невесты), стала первой на Востоке женщиной-композитором. Произведение было написано на либретто Искендера Джошгуна по мотивам одноимённой повести Сулеймана Рагимова. Изначально Шафига Ахундова написала музыку для радиопьесы, но автор повести Сулейман Рагимов предложил ей написать оперу. Узнав об этом, некоторые с иронией в голосе спрашивали: "Шафига и опера"? А когда она пришла в Союз композиторов Азербайджана и представила произведение Тофигу Гулиеву, то сказать, что мастер был удивлен - это ничего не сказать. Опера считается одной из самых сложных форм музыкального произведения, но Шафигу ничто не могло испугать! Причем в день премьеры был такой аншлаг, что приехали пожарные и запретили пускать еще больше людей в зал, иначе амфитеатр мог рухнуть. Произведение было поставлено на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета, и после опер Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева опера "Gəlin qalası" стала первой оперой, насыщенной традициями мугамных опер. В 1974 году состоялась новая постановка оперы на либретто Агакиши Казимова.

Почти 70-летняя деятельность Шафиги Ахундовой - мастера, обладавшего широким творческим диапазоном, включает в себя около 600 произведений - песни и романсы, оперы и оперетты, симфонические сюиты и пьесы, музыкальные партитуры для спектаклей драматических театров. Она с большой ответственностью относилась к выбору текстов, которые собиралась выразить в музыкальных образах. Композитор всегда творила лишь на те темы, которые трогали ее сердце и выражали высшие человеческие чувства. Потому ее музыка по сей день остается лучшей для многих исполнителей. Каждую композицию из написанных ею на стихи Низами, Физули, а также выдающихся поэтов-современников, исполняли в свое время лучшие азербайджанские певцы, которые воспринимали эти произведения как подарок и влюблялись в них сразу и навсегда.

Ее сына, талантливого пианиста Талеха Гаджиева называли человеком-оркестром, так виртуозно он исполнял музыку. Мать и сын были очень сильно привязаны друг к другу. В подготовке произведений Шафиги Ахундовой Талех участвовал самым активным образом. Он был очень талантливым, но, к сожалению, болезненным. Талех скончался в 2008 году, в возрасте 49 лет…

Эта потеря сильно сказалась на состоянии здоровья матери. Шафига Ахундова скончалась 26 июля 2013 года в Баку. Перед смертью завещала похоронить ее под любимую песню. С Шафигой Ахундовой прощалась вся страна, а ветер разносил над Аллеей почетного захоронения, над Баку ее прощальный завет в песне "Həyat, sən nə şirinsən!" (Жизнь, как ты сладка)...

"Для меня песня - это маленькая человеческая новелла. Песня должна быть демократичной – но не показной, а на самом деле доступной. Есть старое, может быть, сентиментальное понятие: любить людей. Если песня сочиняется не в защиту различных человеческих ценностей, ее нет смысла создавать. Песню можно создавать тогда, когда ты уверена, что можешь создать то, что чувствует и думает большинство людей", - говорила Шафига Ахундова...

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