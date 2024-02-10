Известная пианистка Ольга Домнина представила в Кембридже концерт современной азербайджанской музыки

БАКУ /Trend Life/ - В Homerton College (Хомертон-колледж) в Кембридже (Великобритания) в исполнении российской пианистки, лауреата многих международных конкурсов Ольги Домниной был представлен концерт современной азербайджанской музыки "Палитры", приуроченный к 106-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982). Об этом Trend Life сообщила Ольга Домнина.

В исполнении пианистки прозвучали фортепианные сочинения Гара Гараева, Рахили Гасановой, Эльмира Мирзоева, Фараджа Гараева и Аяза Гамбарли. Удивительным образом Домниной удалось объединить работы этих авторов сквозной нитью развития, сформировав таким образом единый сюжет и фактически выстроив музыкальный спектакль. Перед концертом Ольга Домнина попросила публику аплодировать только в самом конце концерта, чтобы не разрушать драматургию музыкального действа.

На вечере присутствовали представители многих направлений классической музыки - профессора и студенты отделений музыковедения, фортепианного, композиторского и дирижерско-хорового отделений. Также концерт посетили азербайджанцы, проживающие в Кембридже.

После концерта Ольга Домнина получила много положительных отзывов и комментариев, и, по ее словам, мнение о концерте членов азербайджанского научного сообщества очень важно для развития важнейшего дела - пропаганды азербайджанской музыки за рубежом.

Как сказала Домнина, ее очень тронул отзыв представителя азербайджанской диаспоры в Великобритании Ульви Пепиновой, которая отмечает: "По чистой случайности мне довелось узнать о концерте произведений азербайджанских композиторов 20 века в исполнении Ольги Домниной в одном из колледжей Кембриджского университета. Меня приятно удивили программа и ее содержание, включающие в себя как имена таких композиторов, как Гара Гараев и Фарадж Гараев, известные мне с детства, так и незнакомые для меня имена, от чего я сперва почувствовала некоторое смущение. Но Ольга смогла пробудить живой интерес к новым композиторским талантам. Еще больше заинтриговали описание и повествование Ольги со столь интересной и насыщенной музыкальной биографией от небезызвестного Московского института музыки им. Гнесиных, Имперского колледжа музыки в Лондоне до симфонического оркестра в Сицилии. Ольге Домниной очень тонко удалось раскрыть смысл необычайно красивого названия концерта "Палитры" как своего личного восприятия Азербайджана и его музыкального наследия, проведя параллели между азербайджанскими композиторами и художниками с большой буквы. Аудитории представилась возможность окунуться в мир современной азербайджанской классики и воспользоваться предложением Ольги воспроизвести в своем воображении сочетание музыкальных и художественных оттенков творчества Гара Гараева и Пикассо, Аяза Гамбарлы и Шиле, Эльмира Мирзоева и Кокошки, Фараджа Гараева и Магрита, Рахили Гасановой и раннего Шагала. Надеюсь, что такие "случайности" будут происходить чаще, радовать и просвещать любителей классической музыки, открывать шедевры азербайджанской музыкальной культуры как в Кембридже, так и в других городах Великобритании".

Отметим, что у музыкального проекта "Палитры" удачно складывается концертная судьба - крупные европейские залы и фестивали приглашают Домнину выступить с ее новой творческой идеей. В этом году проект "Палитры" можно будет услышать 19 апреля в Умео (Швеция) и 30 июня в Риме (Италия) в Accademia Filarmonica Romana.

Ольга Домнина – лауреат многих международных конкурсов, известная пианистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и Лондонской Королевской академии музыки. Наряду с сольными концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах. Значимую роль в деятельности Домниной играет творчество азербайджанских композиторов. Интерес пианистки к нашему музыкальному искусству настолько велик, что ее называют пропагандистом азербайджанской музыки. Более 10 лет пианистка живет на Сицилии (Италия).