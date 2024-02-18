Фируза Ибадова отмечает юбилей – яркие страницы жизни, начавшиеся в 9 лет… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня заслуженной артистке Азербайджана Фирузе Ибадовой исполнилось 70 лет, сообщает Trend Life. Всегда очень добродушная мастер сцены около шестидесяти лет отдала творчеству, развитию и пропаганде национальной культуры.

Фируза Ибадова родилась 18 февраля 1954 года в Баку. Выпускница Музыкального техникума имени Асафа Зейналлы. Является первой ученицей легендарной исполнительницы, народной артистки Шовкет Алекперовой.

Еще в 9-летнем возрасте она была ведущей солисткой детского хора "Бяновша" заслуженного деятеля искусств Азербайджана Афсара Джаванширова Азербайджанского государственного телевидения. А в 18 лет стала солисткой ансамбля девушек "Лаля" Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, а через четыре года выступала в составе легендарного ансамбля "Дан улдузу" имени Гюляры Алиевой. В 25 лет стала солисткой Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

В нее многие были влюблены. Из воспоминаний руководителя ВИА "Лаля", народной артистки Джейран Гашимовой: "Фируза Ибадова была очень притягательной и красивой девушкой, многие поклонники следовали за ней, где бы ни выступали. Даже был такой интересный случай. Во время одних из гастролей кто-то стал бросать камни в окно комнаты, где мы тогда спали. Это был молодой человек, которой пришел и сказал, что его позвала Фируза. На мое удивление "Когда?!" он ответил строчками, которые услышал на концерте "Парень, приходи после захода луны". Это была фраза из народной песни, которую он принял дословно (смеется). Перед каждым концертом я наставляла ее, чтобы она не смотрела на публику во время исполнения, стояла лицом ко мне, направляя свой взгляд на меня. Все песни о любви Фируза Ибадова исполняла душою и оттого они были очень искренними и трогательными".

На протяжении многих лет по линии Азербайджанского государственного гастрольно-концертного объединения выступала с концертными программами в различных городах бывшего СССР, в более 30 странах мира, исполняя азербайджанские народные песни и произведения известных композиторов. Неоднократно становился лауреатом международных конкурсов. В частности, в 1984-1985 годах была дипломантом XII Всемирного фестиваля в Москве и лауреатом премии "Ленинского комсомола".

Особенно значимым событием творческой жизни стало участие в открытии Мавзолея Вагифа и "Дней поэзии Вагифа" в Шуше, которые остались самым ярким воспоминанием.

Фируза Ибадова: "14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие Мавзолея Вагифа с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева и известных деятелей культуры и искусства. Это было очень значимое событие в жизни республики, а в июле-августе того же года были проведены "Дни поэзии Вагифа". Великий лидер Гейдар Алиев приехал со своей семьей, супругой Зарифой ханум Алиевой и сыном Ильхамом Алиевым – ныне нашим любимым президентом, который, как и его отец, всегда с большим уважением и заботой относится к деятелям культуры и искусства. Вначале мы приняли участие на открытии бюста поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван. Среди гостей были видные общественные деятели, представители культуры и искусства - министр культуры Закир Багиров, ковроткач Лятиф Керимов, оперные вокалисты Лютфияр Иманов и Гяндаб Гулиева, исполнители мугама Ариф Бабаев и Теймур Мустафаев, ашуг Адалят Насибов и другие. Затем на равнине Джыдыр-дюзю прошла концертная программа, которую я открыла исполнением народной песни "Бахчада гюлляр". Среди мастеров искусств я была самой молодой, для меня было большой честью открывать концерт. Было множество ярких выступлений. Особенно запомнилось трогательное дуэтное выступление, тогда ещё молодых, Амалии Панаховой и Алиаббаса Гадирова, которые представили отрывок из пьесы Самеда Вургуна "Вагиф", посвященной судьбе Моллы Панаха Вагифа. А в заключении, когда выступала Зейнаб Ханларова со своим ансамблем, неожиданно пошел ливень с градом. Но никто и не собирался прятаться от капризов природы, напротив, все было так красиво на фоне прекрасных гор и атмосферы Шуши, что даже символизировало потрясающее завершение праздничного вечера. Дни поэзии Вагифа продолжались на протяжении недели, весь город Шуша был наполнен поэтическим духом, было множество выступлений молодых талантов – исполнителей, музыкантов, поэтов, писателей, литераторов, чтецов, гостей из других республик. Это был большой праздник поэзии. И в последующие годы я с большим удовольствием принимала участие в "Днях поэзии Вагифа"".

С мая 1989 года стал проводиться международный фестиваль "Хары бюльбюль" с участием музыкантов из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана, союзных республик бывшего СССР, считавшийся одним из важных культурных мероприятий не только в Азербайджане, но и во всём мире. На протяжении трех лет концертные программы проходили в Шуше, Агдаме, Барде, Агджабеди и Баку. На этих мероприятиях Фируза Ибадова, которая уже стала известной, была почетной гостьей и выбирала молодые таланты.

В тяжелые для Азербайджана годы в начале 90-х она принимала активное участие в общественной жизни страны. Посвятила проект "Боль шехидов", реализованный Министерством культуры и Государственным телевидением, памяти жертв 20 Января во имя независимости Азербайджана - эта композиция вошла в золотой фонд национального искусства. Выступала с концертами в воинских частях, перед солдатами в период первой Карабахской войны.

Фируза Ибадова также является исполнительницей произведений классических азербайджанских композиторов, регулярно участвовала в государственных мероприятиях. В 2016 году стала музыкальным руководителем студии "Ойюг" Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига. Была волонтером фестиваля "Харыбюльбюль", проводимого в рамках "Года города Шуша" и "Года Гейдара Алиева" с коллективом Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

От имени АМИ Trend поздравляем Фирузу Ибадову с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

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