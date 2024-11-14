В Гянджинской филармонии откроется выставка "Голос природы"

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 18 ноября в 17.00 состоится открытие выставки "Təbiətin səsi" (Голос природы), посвященной COP29, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На открытии будет представлена концертная программа солистов филармонии. Экспозиция будет представлена до 25 ноября. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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