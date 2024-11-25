В Баку выступит известный пианист Михаил Лидский

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 6 декабря в 19.00 выступит известный пианист, заслуженный работник культуры России Михаил Лидский в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова, сообщает Trend Life.

В программе прозвучат Второй концерт для фортепиано с оркестром B-dur (соч.83) и Третья симфония F dur (соч.90) И. Брамса.

Виртуозный пианист, профессор Московской консерватории Михаил Лидский получил основное музыкальное образование в Московской государственной консерватории, где он был учеником всемирно известного профессора Льва Наумова. Лидский обладает также богатым опытом педагогической деятельности, внося значительный вклад в формирование молодых пианистов

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!