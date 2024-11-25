Гянджинцы проведут для бакинцев вечер романсов

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова и Международного центра мугама 28 ноября в 19.00 состоится концерт "Mahnı və romans" (Песня и романс), сообщает Trend Life.

В концертной программе, представленной в рамках проекта Gəncədən Bakıya (Из Гянджи в Баку), гянджинцы исполнят композиции и романсы азербайджанских авторов. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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