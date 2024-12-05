Юбилей видного исполнителя на таре Мохлата Муслимова отметили праздничным вечером мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер, посвященный 70-летию видного исполнителя на таре, профессора кафедры мугама Национальной консерватории Азербайджана, художественного руководителя Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакикханова, народного артиста Мохлата Муслимова, сообщает Trend Life.

Выступившие советник министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов, проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова, заслуженный работник культуры Нахчыванской Автономной Республики Акрам Мамедли, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде рассказали о большом вкладе юбиляра в развитие и пропаганду национального музыкального искусства.

Мохлат Муслимов родился 9 августа 1954 года в Баку. Выпускник Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова, факультета народных инструментов по специальности тара. С 1975 года выступал в качестве солиста оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова. С 1988 года был солистом мугам-трио имени Джаббара Гаръягдыоглу в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. С 1988 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории, а на протяжении последних лет в Национальной консерватории Азербайджана, взрастив плеяду талантливых музыкантов.

Было отмечено, что Мохлат Муслимов с большим мастерством на протяжении многих лет представлял азербайджанскую культуру в Турции, России, Франции, США, Канаде, Великобритании, Италии, Бельгии, Венгрии, Таиланде, Израиле, Индии, Тунисе, Марокко, Польше, Румынии, Катаре, Иордании, Никарагуа, Коста-Рике и т.д. , а также во всех бывших республиках СССР. Его выступления на различных международных фестивалях и конкурсах всегда проходят с большим успехом. Более 20 компакт-дисков Мохлата Муслимова были выпущены за границей, его произведения хранятся в архивах национальных и иностранных радиостанций. Также он снимался в фильмах "Qəzəlxan" (1991), "Bu səs Qədirin səsidir" (2007), "Buta" (2011).

В концертной программе приняли участие сам Мохлат Муслимов, продолжатель его творчества, его сын, исполнитель на таре Рустам Муслимов, народные артисты Мелекханым Эйюбова, Гюльянаг Мамедова, Айгюн Байрамова, Забит Набизаде, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженный артист Фируз Сахавет и другие, которые выступили в сопровождении Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио".

Ведущим вечера был секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Выступления прошли под овации зрителей, поздравления юбиляру и пожелания дальнейших творческих успехов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!