В Гяндже отметят 55-летие Государственного ансамбля песни и танца Göygöl

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 25 декабря в 19.00 пройдет вечер, посвященный 55-летию Государственного ансамбля песни и танца Göygöl, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Гостям будет представлена яркая концертная программа с участием Государственного ансамбля песни и танца Göygöl и солистов филармонии.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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