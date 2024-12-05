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В Гяндже отметят 55-летие Государственного ансамбля песни и танца Göygöl

Культура Материалы 5 декабря 2024 15:59 (UTC +04:00)
В Гяндже отметят 55-летие Государственного ансамбля песни и танца Göygöl

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 25 декабря в 19.00 пройдет вечер, посвященный 55-летию Государственного ансамбля песни и танца Göygöl, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Гостям будет представлена яркая концертная программа с участием Государственного ансамбля песни и танца Göygöl и солистов филармонии.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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