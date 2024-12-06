Дракон - защитник дома! В Баку состоялась презентация уникальной коллекции "Волшебный ковер" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация новой коллекции "Волшебный ковер" от всемирно известного австрийского ювелирного бренда Freywille, сообщает Trend Life.

На открытии выступили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, советник министра культуры Азербайджана Джахангир Салимханов, глава представительства Freywille в Азербайджане Нигяр Намазова и руководитель Freywille Фридрих Вилле (видеообращение), которые отметили значимость реализации проекта - уникальной коллекции, которая создана в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между музеем и компанией с целью популяризации древнего азербайджанского наследия в мире. В результате сотрудничества с Азербайджанским национальным музеем ковра, бренд Freywille впервые применяет азербайджанские ковровые орнаменты и мотивы в дизайне ювелирных изделий.

Коллекция Magic Carpet, сочетающая в себе современное искусство, ювелирные технологии и богатую историю нашего народа, была вдохновлена оригинальными узорами знаменитого безворсового карабахского ковра - varni. Главная особенность этого ковра - наличие на нем стилизованных геометрических мотивов дракона. Согласно народным поверьям, драконы олицетворяют воду, изобилие и плодородие, а злые силы не приходят в дом, где висит ковер с изображением дракона. Его даже считали защитником дома, семьи.

На мероприятии состоялась торжественная церемония срезки со станка фрагментов ковра "Варни", сотканных в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра.

Гостям была представлена концертная программа с азербайджанской и австрийской народной музыки в исполнении тариста, заслуженного артиста Шахрияра Иманова, танцевальный ансамбль "Мирвари" исполнил танец из балета великого Гара Гараева "Семь красавиц".

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