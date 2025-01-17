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Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)

Культура Материалы 17 января 2025 15:43 (UTC +04:00)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Фото: Национальный музей искусств Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее", организованного министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств Азербайджана, состоялся концерт солистов Международного центра мугама, сообщает Trend Life.

В концертной программе участвовали исполнители мугама - заслуженная артистка Севиндж Сарыева, Абгюль Мирзалиева, Нисбат Садраева, Мурад Лачин, Гюнай Имамвердиева, Хасай Шихиев и Мирали Миризаде, Рустам Муслимов (тар), Эльнур Салахов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Мехта Мухаммедализаде (канон), Сиявуш Керимов (нагара). Ведущей была Сямрай Алиева.

Следует отметить, что каждый этап проекта "Музыка в музее" посвящен определенной эпохе в музыке и изобразительном искусстве. Зрители получают уникальную возможность не только послушать произведения мировой классической музыки и азербайджанских композиторов, национальные, джазовые и этнические композиции, но и принять участие в тематической экскурсии, которая знакомит с произведениями искусства того времени. В результате культура каждой эпохи воспринимается зрителями в неразрывном единстве.

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Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
Слушай азербайджанский мугам и наслаждайся картинами (ФОТО)
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