Семья исполнителей на кяманче - отмечен юбилей видного Мастера Арифа Асадуллаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер, посвященный 75-летию видного исполнителя на кяманче, профессора кафедры истории и теории народной музыки Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного деятеля искусств, доктора философии по искусствоведению Арифа Асадуллаева, сообщает Trend Life.

С поздравлениями Мастеру, посвятившему искусству более 50 лет жизни, выступили директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, советник министра культуры Азербайджана Джахангир Салимханов, проректор Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств, профессор Гюльназ Абдуллазаде, директор Музыкального колледжа при Национальной консерватории Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Кязимов, профессор Аббасгулу Наджафзаде.

Было рассказано о заслугах Арифа Асадуллаева, который посвятил свою жизнь изучению искусства исполнения на кяманче. "Изготовление струнного музыкального инструмента кяманча и исполнительское искусство" входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Были высказаны пожелания юбиляру успехов в неустанной деятельности на пути развития национального музыковедения. Именно Ариф Асадуллаев первым перенес на ноты азербайджанские инструментальные мугамы, а созданные им научно-методические издания являются бесценным научным ресурсом в сохранении искусства мугама, его передаче будущим поколениям.

Интересно, что супруга юбиляра, народная артистка Шафига Эйвазова и их дочь Мехри Асадуллаева также являются исполнителями на кяманче, и в этот вечер они представили свои музыкальные подарки. В концертной программе также участвовали народные артисты Тейюб Асланов, Гюльяз Мамедова, солисты МЦМ – заслуженная артистка Арзу Алиева, ханенде Нисбат Садраева и Мурад Лачин.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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