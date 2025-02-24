Особенный вечер в Баку - бесценный дар и полезный для здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся камерный концерт из цикла "Fərqli bir axşam" (Особенный вечер), сообщает Trend Life.

На открытии вечера художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист Фуад Ибрагимов отметил значимость классической музыки в жизни людей.

Классическая музыка – это вид искусства, который отображает всю нашу жизнь с помощью звуков, имеет особую притягательность, играет огромную роль в формировании эстетических вкусов человека, помогает мыслить образно и шире понимать этот мир. Люди на протяжении многих лет вслушиваются в гармонию доносящихся звуков, в которой каждый находит свое, видит мир в красках, приобретает веру, надежду. Этот вид музыки – это бесценный дар, который дали человечеству гении, которые смогли увидеть все и передать звуками. Она также врачует душу и тело. Учёные утверждают, что прослушивание классической музыки благотворно влияет на организм и психику, повышает способность к работе и обучению.

В программе приняли участие ансамбли, состоящие из музыкантов Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Среди них - заслуженные артисты Эйюб Алиев (виолончель), Фаиля Исмаилова (скрипка), Шахла Ализаде (арфа), Ниджат Салманов (флейта) и Гюнель Кязымова (фортепиано), а также Сабина Гулиева (скрипка), Мамед Раджабли (кларнет), Мухаммедали Пашазаде (кларнет), Магда Сарничка-Ибрагимова (флейта), Камран Мирзоев (скрипка), Айдан Саламова (скрипка), Сабухи Ахундов (альт), Умид Мусаев (фагот), Илаха Садыгзаде (фортепиано), Елена Гёйчаева (скрипка), Кюбра Эришен (скрипка), Наргиз Манафлы (виолончель), Амина Зульфугарова (флейта), Наргиз Алиева (флейта), Элина Алиева (скрипка), Айтадж Кара (скрипка), Джамиля Эрол (альт).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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