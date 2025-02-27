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Этюды Абшерона будут представлены в Центре искусств "Хатаи"

Культура Материалы 27 февраля 2025 15:02 (UTC +04:00)
Этюды Абшерона будут представлены в Центре искусств "Хатаи"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку будут представлены работы, созданные на пленэре членами Союза художников Азербайджана Абдулами Алиевым, Сулейманом Гусейновым, Амиром Мадатовым и Саббаром Манафовым, сообщили Trend Life организаторы.

Работы были созданы в различных местах Абшерона за последний год. Этюды в технике масляной живописи и акварели будет представлены с 3 (открытие в 17.00) по 5 марта при поддержке Союза художников Азербайджана.

Главная цель проекта – активное участие в пленэрах, отображение красоты родного края. Вход свободный.

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