Вечная история любви – впервые молодые азербайджанские артисты в образах Лейли и Меджнун (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые молодые артисты балета Азербайджанского государственного академического музыкального театра выступили в мугамной опере "Лейли и Меджнун", поставленной режиссером Самиром Гуламовым, который также стал автором либретто. Главные партии исполнили Мухаммед Абдуллаев и Шюкюфа Рустамова, сообщает Trend Life.

Великий азербайджанский поэт XVI века Мухаммед Физули создал поэму "Лейли и Меджнун", тесно связанную с азербайджанским устно-поэтическим творчеством, продолжая и обновляя традиции своих предшественников, в частности классика национальной поэзии Низами Гянджеви, написавшего в 1188 году "Лейли и Меджнун" на основе древней легенды.

По мотивам этого произведения великий азербайджанский композитор Узеир Гаджибейли в 1907 году написал не только первую национальную оперу, но и первую оперу всего исламского мира. Опера "Лейли и Меджнун" положила начало синтезу современных средств музыкального развития и национально-самобытных черт народного искусства. Построенная на основе богатейшего фольклорного материала (в основном на мугамах и лирических песнях), эта опера стала первой попыткой обобщения веками накопленных народом музыкальных традиций на основе общепринятых форм музыкального искусства. Таким образом, возник новый жанр - мугамной оперы, сочетающей нотную запись музыки с сольной вокальной импровизацией (мугамом).

В этом спектакле, где мастерски использованы хореографические элементы, до сих пор эти образы исполняли балетмейстер-постановщик, заслуженный артист Эмин Алиев, артисты балета Ирана Керимова, Азер Панахов и Метанет Ахмедова. Отметим, что дирижер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, консультант по исполнению мугама - народная артистка Сакина Исмайлова, соло на таре - заслуженный артист Эльхан Мансуров, Сахавет Мамедов, Джахид Ализаде, концертмейстер - Фидан Алиева, ассистенты режиссера Амрах Дадашов и Севиндж Мамедова.

В спектакле выступают заслуженный артист Надир Хасиев, победители международных конкурсов мугама Илаха Рустамова и Орхан Гусейнли, актеры Ибрагим Ализаде, Амрах Дадашов, Гюльнара Абдуллаева, Баджыханым Садыгова, Бейюкханым Мамедова, Мирзахра Мурадова, Айдан Алиева, а также артисты хора и балета.

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