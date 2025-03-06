Однажды в Лянкяране – приключения многоженца в одном южном городе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил спектакль "Molla Nəsrəddinin beş arvadı" (Пять жен Моллы Насреддина) на сцене Лянкяранского государственного драматического театра, сообщили Trend Life в пресс-службе музтеатра.

Показ состоялся в рамках гастролей, организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны. Выступления столичных театров организованы с целью активизации культурной жизни в регионах, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

В спектакле зрители стали свидетелями многочисленных приключений Моллы Насреддина, который как ни старался, так и не смог перехитрить своих жен. Молла Насреддин - фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов. Этот персонаж эклектичен и сочетает в себе образ мудреца и простака одновременно. Молла Насреддин - вольнодумец, хитрец и плут, высмеивающий людские пороки, скупцов, ханжей, лицемеров, судей-взяточников и мулл. Он неизменно находит неординарный выход из любой ситуации. Насреддин, виртуозно владея словом, нейтрализует любое своё поражение.

Спектакль "Пять жен Моллы Насреддина" поставлен по комедийной пьесе узбекского писателя Ибрагима Садыгова. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник-постановщик – заслуженный художник Набат Самедова, хореографы-постановщики - заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, ассистент режиссера - Тамилла Асланова. Перевел текст произведения с узбекского на азербайджанский язык Дильсуз Мустафаев.

В ролях - заслуженные артисты Акпер Ализаде и Играр Саламов, актеры Гюльджахан Саламова, Ульвия Алиева, Гюльнара Абдуллаева, Гюльнара Азизова, Тюркель Таригпейма, Алимамед Новрузов, Фарид Рзаев, Руслан Мурсалов.

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