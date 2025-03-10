Бенефис Тамиллы Ахундовой соединил поэзию, живопись, музыку и театральное действо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся творческий вечер члена Союза писателей Азербайджана, России и Москвы, врача высшей категории, поэтессы, публициста Тамиллы Ахундовой, сообщает Trend Life.

Бенефис Тамиллы Ахундовой соединил на сцене поэзию, живопись, музыку и театральное действо. Патриотизм, образы природы, жанрово-бытовые зарисовки и разносторонне воплощенная любовно-лирическая тематика, нашедшая богатое художественное воплощение в поэзии Тамиллы Ахундовой прозвучала со сцены в исполнении самого автора и гостей мероприятия. Во время творческого вечера поэтессы, прозвучал целый ряд музыкальных сочинений на стихи поэтессы, автором музыки к некоторым из которых является сама Тамилла ханым. Также на вечере были представлены работы народного художника Азербайджана Фархада Халилова.

В творческом вечере приняли участие профессор Бакинского славянского университета, заслуженный журналист республики Флора Наджи, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алена Инякина, заслуженные артисты Азербайджана Белла Сафина, Шоле Сафаралиева, композитор и исполнительница Cевиндж Ибрагимова, актриса театра YUĞ Гюняш Тегин, актриса Бакинского муниципального театра Зульфия Мамедова, режиссер и актриса Государственного академического русского драматического театра Фарида Нестеренко, солистка Государственного академического музыкального театра, лауреат международных конкурсов Юлия Гейдарова, композитор и пианист Мурад Мурадов, чтец Умар Гасымов, музыканты Шукюфа Расулова, Гюльнар Иршады, Айтен Алиева, Интизам Гасымов, Хаял Шарифов, Тогрул Гасымов, и группа OCAG в составе талантливых художников, поэтов и музыкантов Бахрама Халилова, Эльшана Караджа, Шабнам Караджа, Тарана Вагифгызы, Вадуда Муаззина, Галиба Мирзалиева, Нураны Нур, Айтен Рустамлы, Ильгара Тахири. Режиссером праздничного вечера выступила Фарида Нестеренко.

Консультантом творческого процесса стала народная артистка Шафига Мамедова. Ведущая мероприятия – заслуженная артистка Наргиз Джалилова.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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