Актерское мастерство с Нураддином Мехтиханлы в Гяндже - путешествие героя с тысячью масок (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинском государственном национальном драматическом театре в рамках цикла мероприятий Mədəniyyət rüzgarı, организованных Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана, состоялся очередной семинар под названием "Актерское мастерство: путешествие героя с тысячью масок" проекта "Театр: из поколения в поколение", сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

Вугар Гумбатов, и.о. директора MEMIM, рассказал о проектах, реализуемых для развития театрального искусства, о важной роли театра в процессе самосознания народа, обогащении его духовности и культуры, а также о значимости подобных мероприятий для столичных и региональных театров.

Гость семинара, модератором которого выступил театральный критик Даглар Юсиф, народный артист Азербайджана Нураддин Мехтиханлы рассказал молодежи о секретах актерского мастерства, любви к Родине и искусству, общении актера со зрителем, о положении актера в театре.

Мероприятие было с интересом встречено коллективами театров Гянджи, а также представителями театрального искусства и любителями театра из близлежащих регионов.

Цель семинаров, организованных в рамках проекта "Театр из поколения в поколение" - вклад в процесс развития национального театра путем создания платформы идей и обмена опытом между поколениями, а также формирование активной творческой среды путем применения современных международных тенденций, повышения интереса к сфере и вовлечения в процесс молодежи.

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