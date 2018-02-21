"Все деньги мира" в Баку, или Цена вопроса в 17 млн долларов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Park Cinema в очередной раз представил зрителям возможность посмотреть фильм за несколько дней до мировой премьеры. Пресс-показ, прошедший в Park Cinema Flame Towers за три два до мировой премьеры, дал возможность друзьям кинотеатра, представителям СМИ, а также известным блогерам насладиться одним из самых ожидаемых фильмов этого года – "Все деньги мира"

Фильм Ридли Скотта "Все деньги мира", снятый по книге Джона Пирсона "Пол Гетти. Мучительные миллионы", в основу которой легла реальная история похищения в 1973 году шестнадцатилетнего Жана Пола Гетти III (Чарли Пламмер), на самом деле не столько о похищении, сколько о деньгах. Об их могуществе и об их проклятье.

Американский промышленник Пол Гетти (Кристофер Пламмер), в империю которого входила нефтяная компания Getty Oil Company и более 200 других предприятий, стал одним из первых в истории долларовых миллиардеров. Но когда похитили его внука, он отказался выплачивать выкуп.

В течение пяти месяцев Гетти-старший отказывался платить выкуп в сумме 17 миллионов долларов, объясняя: "У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков".

Решение Гетти кажется ужасным всем, но более всех оно ужасает мать похищенного мальчишки Гейл (Мишель Уильямс), которой приходится лавировать между похитителями и свёкром, чтобы вернуть сына домой. У неё нет денег, но у неё есть характер и помощник - работающий на Гетти бывший агент ЦРУ Флетчер Чейз (Марк Уолберг).

Несмотря на то, что финал истории известен, у Ридли Скотта получился настоящий триллер, который смотрится с неослабевающим интересом, потому что в процессе повествования раскрываются вовлечённые в историю персонажи, противостояние между ними не замыкается на линии похищения. Почему Гетти-старший предпочитал отношениям с людьми коллекционирование предметов искусства? Почему полиция прекратила поиски преступников? За что итальянские газеты готовы были заплатить Гейл 50000 долларов? Чем занималась итальянская мафия? Почему в итальянской провинции никому нельзя было доверять?

Множество разнообразных деталей и нюансов дают этой истории объём, который с лихвой компенсирует знание общей канвы сюжета.

Фильм выйдет в прокат 22 февраля и будет показан только в кинотеатрах Park Cinema.

Приобрести билеты можно по ссылке: http://parkcinema.az/movies/view/5746/dunyanin-butun-pullari

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