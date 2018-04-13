Флора Керимова думает о загробной жизни (ВИДЕО, ФОТО)

13 апреля 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостьей очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет народная артистка Азербайджана Флора Керимова. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 13 апреля в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Флора Керимова ответит на каверзные вопросы ведущих шоу, раскроет интересные моменты из жизни и творчества, о которых до сих пор нигде не рассказывала.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Исмаил Рзаев)

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