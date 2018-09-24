В Баку появился город-цирк! Потрясающее шоу Cirque Eloize из Канады (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный канадский цирк Cirque Eloize впервые выступил в Баку, представив потрясающее шоу Cirkopolis, сообщает Trend Life. Благотворительный вечер был организован Бакинским Конгресс-центром для детей из интернатов, реабилитационных центров и детских домов. Дети стали главными гостями волшебной истории и смогли окунуться в атмосферу незабываемого праздника.

Cirque Eloize был создан в 1993 году Жанном Пеншо. Шоу Cirque Eloize рассказывают о жизни повседневной, ставя во главу угла мультидисциплинарность артистов, комбинируя цирковое искусство и современную музыку, танец, уличное искусство и театр.

Надо обладать немалой дерзостью и смелостью, чтобы назвать цирковое шоу - Город-цирк Cirkopolis. В истории, которую они рассказали юным зрителям, переплетены ритмы любви и головокружительные трюки, глубокая философия и стрит-дэнс, виртуозное жонглирование, акробатические парные номера, эквилибр на стульях, язык музыки, духа и пластики, цирковые этюды с элементами гимнастики и балета. Город – это сложнейший организм, это целый мир, а Cirkopolis - это сочетание миров. Миров цирка, танца, театра и фантазии, благодаря которой постановщики создали необычный сценический механизм, воссоздающий на сцене именно фантазии о городе будущего, где живут 12 танцоров-акробатов и другие цирковые артисты, бросающие вызов рутине, одиночеству, реальности. Cirkopolis - это шоу о ритме и дыхании города, откуда можно сбежать и где можно оставаться собой и делать то, что хочется, доказывая свое право на жизненное пространство.

"Мы впечатлены радушным приемом азербайджанской публики. Надеемся показать здесь и другие наши шоу", - поделился впечатлениями тур-менеджер Тибо Филипп.

Артисты Cirque Eloize попрощались с бакинскими зрителями, чтобы в будущем вернуться с еще более яркими выступлениями.

(Автор: Вугар Иманов)

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