Телеведущую Айтян Сафарову выдали замуж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли стартовал первый этап (1/8 финала) нового сезона Азербайджанской телевизионной лиги КВН, организованного Азербайджанским клубом веселых и находчивых, сообщает Trend Life.

Игра прошла на азербайджанском языке с участием восьми студенческих команд - «San Andres» (Бакинский государственный университет), «Paradoks» (Бакинский славянский университет), «Limon» (Азербайджанский государственный экономический университет), «Baki Dövlət yığması» (Бакинский государственный университет), «Azİİ19.20» (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), «Genezis» (Азербайджанский технический университет), «Qızlar Batalyonu» (Бакинская музыкальная академия), «Dizel» (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).

Игру судили - руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов (председатель), актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", чемпион ХХ века Вадо Коровин, актер и юморист Ислам Мехралиев , телеведущая Айтан Сафарова, международный гроссмейстер и глава Microsoft в Азербайджане Сархан Гашимов. Ведущий вечера - радиоведущий и журналист Эмиль Насиров.

Молодежь на волне сатиры и юмора представила интересные номера, в некоторых из них приняли участие члены жюри. Например, Айтян Сафарову выдали замуж по национальным обычаям, а Ислам Мехралиев попал под гипноз красавицы.

Окончательные результаты будут известны после второй игры 1/8 финала с участием других команд вузов.

Турнир организован при поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, Министерства образования, Министерства молодёжи и спорта, Фонда молодежи Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.