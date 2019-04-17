Врачи рассказали, сколько чашек эспрессо можно пить в сутки

17 апреля 2019 12:34 (UTC+04:00)

Рекомендуется пить не более 4 чашек эспрессо в сутки, так как одна чашка в среднем содержит до 60-80 миллиграмм кофеина, при дневной норме не более 300 миллиграмм, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в чашке сваренного кофе - до 200 миллиграмм в большинстве сортов, а вот сорта Робуста могут доходить до 325! Взрослому человеку за раз рекомендуется употреблять не более 100-150 миллиграмм кофеина. И за сутки таких порций допускается выпивать максимум 2-3. Безопасное же количество кофеина для дневной нормы – не более 300 миллиграмм", - цитирует пресс-служба главного диетолога ведомства Антонину Стародубову.

Диетолог отметила, что содержание кофеина в различных сортах кофе может значительно колебаться. Кроме этого, имеет значение способ обжарки кофе и способ приготовления напитка.

"Помимо кофеина имеет большое значение количество сахара, молока или сливок, особенно жирных, которое мы добавляем в кофе при его приготовлении. Таким образом, получается, что единых рекомендаций не существует, все зависит от сорта кофе, рецептуры и способа приготовления напитка", - отметила Стародубова.

При этом, если чрезмерно употреблять кофе, это может привести к истощению нервной системы и негативными последствиями, например, повышенной возбудимости, обезвоживанию, нарушению сна, беспокойству и нарушениям со стороны органов пищеварения.

"Если употреблять кофе в рекомендуемых количествах, и не использовать в дополнение к нему большое количество сахара, сливок, кондитерских изделий, то это - всего лишь пищевое предпочтение, такое же, как употребление чая или какао. Помимо кофеина в нем содержится еще целый ряд полезных веществ: витамин РР и В2, антиоксиданты, минеральные вещества (калий, железо, кальций, магний и тд), органические кислоты и танины", - отметила диетолог.

По ее словам, самый полезный кофе - это несладкий, или с добавлением одной маленькой ложечки сахара или небольшого количества молока невысокой жирности. Все остальные разновидности кофе с добавлением сахара, различных сиропов, сливок следует отнести скорее к десертам и не употреблять ежедневно, заключила врач.

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