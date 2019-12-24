Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)

24 декабря 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации и поддержке Фонда Nargis на Площади фонтанов проходит традиционная благотворительная ярмарка “Soyuq əllər, isti ürək” (Холодные руки, горячее сердце), сообщает Trend Life.

"Холодные руки, горячее сердце" дарит жителям и гостям столицы новогоднее настроение, заряжает позитивом и погружает в атмосферу волшебства. Посетив зимнюю ярмарку, можно не только почувствовать себя частью новогодней сказки, а также приобрести от кинотеатра CinemaPlus подарочные карты и получить информацию о новейшей технологии 4DX. Данная технология будет установлена в самом большом в стране кинотеатре CinemaPlus в торговом центре Dəniz Mall.

Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Открытие торгового центра намечается в начале 2020 года. Уникальный дизайн торгового центра разработан лондонским дизайнером Чапман Тейлором, вдохновленным восьмиконечной звездой герба Азербайджана. Кинотеатр СinemaPlus состоит из 11-ти залов и 1 165 посадочных мест.

В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 7 кинотеатров, 33 экрана и 3638 посадочных мест.

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  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
  • Молния и снег, мыльные пузыри и аромат — подарочные карты в центре Баку (ФОТО)
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