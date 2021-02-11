Удивительная история Мавзолея Низами Гянджеви – священное место для женщин, захоронение по традициям огузских тюрков (АРХИВНЫЕ ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа представляем читателям Trend Life материал о создании Мавзолея Низами Гянджеви (1141 - 1209), который является одним из уникальных архитектурных памятников Азербайджана с впечатлительной историей.

Мавзолей Низами Гянджеви - он построен на могиле поэта в 1947 году, перестроен в 1991 и реконструирован в 2011-2012 годах. Расположен в селе Ахмедлы, при въезде с северо-восточной стороны в город Гянджа, где жил и творил великий поэт и философ. Кстати, раньше это село называлось - Хандан и было подарено Низами Гянджеви третьим великим атабеком Азербайджана, правителем государства Ильдегизидов Гызыл Арсланом, которому поэт посвятил свою вторую поэму из "Хамсы" – "Хосров и Ширин". Мавзолей Низами Гянджеви и сегодня - место паломничества и поклонения деятелей культуры и икусства, общественности страны и зарубежных гостей.

От Шаха Аббаса до начала XX века

Гробница Низами, построенная сразу после его смерти в начале XIII века, всегда была местом паломничества на протяжении многих столетий. Причем, все собранные средства направлялись на благотворительные цели. Это место даже считалось священным и местом особого поклонения бесплодных женщин, здесь проводили обряды жертвоприношения. Над могилой был высокий купол, поверхность кирпичей которого была разукрашена в синий цвет. Очень часто путники ночевали внутри этого купола. Местное население называло его "Куполом Шейха", а территорию "Шейх дюзю" или "Шых дюзю". Исследователь наследия Низами, учёный-литературовед, академик Гамид Араслы в своих трудах писал, что эта гробница в XVI веке была центром благотворительности, имеющая вакув (ред. - в мусульманском праве имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели) с большим доходом, дающая каждый день еду прохожим и нищим... Гробница состояла не только из одного купола, она занимала большую площадь.

Первое упоминание гробницы в летописи сделал придворный историк Сефевидского государства Искандер Бек Мунши, при шахах Мухаммаде Худабенде и Аббасе Первом. Историк сообщал, что в конце февраля 1606 года Шах Аббас I прибыл в Гянджу и разбил лагерь около мавзолея шейха Низами, где 24 марта отметил праздник Новруз.

Во время русско-персидской войны в 1826 году решающая битва между русскими и персидскими войсками состоялась около гробницы Низами. Русские войска под командованием генерала Ивана Паскевича разгромили персидскую армию и вынудили её отступить. Посол России в Персии Александр Грибоедов упоминал в своем дневнике разговор с азербайджанским писателем и историком Аббасгулу Ага Бакихановым, являвшимся в то время сотрудником российской дипломатической миссии, в котором последний рассказал Грибоедову, что Елизаветпольская битва произошла вблизи мавзолея Низами.

В этот период гробница получила серьёзные разрушения. В 40-х годах XIX века историк Карабахского ханства Мирза Адигёзаль бек Карабахский отремонтировал гробницу и построил новый купол вместо старого разрушенного.

Однако, спустя несколько десятилетий, мавзолей снова пришел в упадок. В 1873 году Шах Насер ад-Дин Каджар по дороге домой из своей первой поездки в Европу проехал мимо этого места, упомянув в своем дневнике гробницу шейха Низами как "очень жалкое кирпичное здание". В 1875 году наследник престола Фархад Мирза Каджар состояние гробницы в своей книге описывает так: "После того, как мы прошли путь расстоянием в 7 верст, мы увидели не очень-то большой купол. Купол был в полуразрушенном состоянии. Это была могила Шейха Низами. Отсюда до Гянджи оставалось 7 верст. Я спеша пошёл к могиле. Но охранники ближайшего поста выложили на купол столько травы, что войти внутрь было невозможно".

В конце XIX века совершивший паломничество в город Мекку поэт и просветитель Сеид Азим Ширвани, посещает гробницу Низами и под впечатлениями разрушенного состояния гробницы пишет рубаи.

Эй, Шейх Низами, порядок которого порушен,

Эй, у которого в Гяндже разрушены все почести,

Были ли в мире те, у кого как у нас с тобой,

Разрушены дом, школа, фразы.

Гробница Низaми была изображена на хранившемся в Тбилиси рисунке 1903-05 гг. Рисунок был исполнен с натуры Усейн-Ханом Риза-заде. Снаружи она представляла собой куб с куполом и стрельчатым узким дверным проёмом в северной стене. В начале ХХ века начальник Гянджинской полиции Аждар бек Адыгёзалов отремонтировал купол.

Что увидели, когда была вскрыта могила Низами Гянджеви

Интеллигенция Гянджи неоднократно предпринимала попытки восстановить гробницу Низами. Одним из них был учитель языка и литературы Гянджинской гимназии Мирза Мухаммед Ахундзаде, который с 1908 года посредством просветительских органов призывал к этому. В 1909 году он даже написал книгу "Шейх Низами", средства от которой были предназначены на восстановление гробницы Низами. В 1908 году в журнале "Молла Насреддин" была напечатана картина художника Оскара Шмерлинга, а в 1912 году вышла статья Василия Бартольда "Могила поэта Низами", посвящённые останкам гробницы. В 1910 году Гянджинское драматическое общество проявило инициативу собрать пожертвования, им удалось накопить несколько тысяч рублей. Однако завершить задуманное не получилось.

Наконец в 1922 году Мирза Мухаммед Ахундзаде, историк Джавад бек Рафибеков и учитель Мирказым Мирсулейманзаде организовали комиссию и при содействии членов Археологического общества Гянджи решили... перенести могилу Низами в центр Гянджи. Для этого были проведены благотворительные акции и спектакли, собрано необходимое количество средств. Новый мавзолей с перезахоронением было решено установить в центре Гянджи перед мечетью Шаха Аббаса, для чего была создана постройка из красного кирпича. В марте 1923 года внутри гробницы начались раскопки, в результате чего приблизительно на глубине 71 см были обнаружены останки и основа купола. На углу гробницы, возле стен, был обнаружен простой камень высотой в 40-45 см. Возле камня их внимание привлёк синий песок, отличавшийся от жёлтого песка территории. После того, как раскопали эту массу песка, на глубине 1 м 45 см была выявлена каменная ограда, под которой была заболонь (внешний слой древесных пород). После очистки выяснилось, что тело Низами после обертывания в саван было завернуто в шаль и положено в дубовый четырёхногий гроб. Гроб сам тоже был завернут в шаль, что говорит о том, что тело было похоронено с уважением. Части материи шали, оторвавшиеся с гроба, сейчас хранятся в Литературном музее имени Низами.

Литератор Мираббас Мирбагирзаде в статье "Могила Шейха Низами", опубликованной в газете "Коммунист" в 1923 году, написал: "Место захоронения Низами не было обычной могилой, соответствующей традициям, оно состояло из подземной хижины, которую турки называли "сапма" (отклонение)".

По мнению историков, огузские тюрки строили над курганом модели мест жительства - круговых палаток уважаемых людей, которые были захоронены там. Со временем, увидев неустойчивость этих палаток, они заменили их каменными и кирпичными гробницами. Могила Шейха Низами тоже была одним из таких могил-курганов, и над ней была воздвигнута башенная гробница в стиле архитектурных памятников XIII-XIV века.

Однако эти раскопки и перезахоронение вызвали крайне негативную реакцию научных кругов. Археологическим комитетом Азербайджана была создана специальная комиссия и дано распоряжение вернуть останки поэта Шейха Низами на прежнее место.

Могила Низами была вновь обследована в 1925 году Азербайджанским археологическим комитетом во главе с этнографом и археологом Джемилем Александровичем. Целью этой экспедиции было восстановление прежнего вида или сооружения нового мавзолея. К этому времени над могилой поэта возвышался лишь остаток северной стены, сама же могила выделялась у южной стенки в виде бугорка. Было сделано заключение, что существующий в это время мавзолей - позднего происхождения, а от первоначального памятника не осталось и следа.

Как были созданы новые мавзолеи

К 1932 году от этого позднего мавзолея остался только фундамент и несколько рядов кирпичной кладки стен. Поэтому был объявлен конкурс на лучший проект мавзолея великого поэта. В числе конкурсантов были молодые архитекторы Садых Дадашев и Микаил Усейнов (в дальнейшем создавали памятники и музеи в честь Низами Гянджеви в Баку и Гяндже). Их проект опирался на архитектурную школу знаменитого средневекового азербайджанского зодчего Аджеми Нахчывани. Однако под предлогом модной в те годы борьбы с конструктивизмом проект был признан "несколько архаичным" и предпочтение отдано относительно менее выразительному в художественном отношении проекту Игоря Вахутина.

В 1940 году, в связи с предполагавшейся постройкой нового памятника, на месте мавзолея были проведены раскопки, в результате которых было установлено, что сохранившиеся надземные фрагменты стен являлись реставрацией позднейшего времени, тогда как обнаруженные глубоко под землей фундамент и каменная кладка являлись остатками первоначального мавзолея XIII века.

Великая Отечественная война задержала постройку нового мавзолея, и торжественное открытие состоялось только в 1947 году. Сооружение высотой в 15 м было возведено из известнякового камня, а орнамент в форме шебеке на его гранях создан из бетона, но выглядел как традиционная резьба по камню.

Однако выбросы из расположенного рядом алюминиевого завода, построенного в 50-х годах, привели к его полному обветшанию к концу 1980-х. Почва на обширной территории вокруг него приобрела стойкий красный оттенок из-за оседавших отходов производства алунита. Слой красноватой пыли толщиной в несколько миллиметров, въевшийся в наружное покрытие мавзолея Низами, значительно испортил его внешний вид.

В 1991 году, к 850-летию Низами Гянджеви, на месте прежнего был возведен новый мавзолей, включающий парк и скульптурную группу, иллюстрирующую произведения поэта. Автором архитектурного проекта был Фарман Имамгулиев, а скульптором Горхмаз Суджаддинов. Новый мавзолей был на целых 7 метров выше предыдущего, имел более сложное внутреннее устройство - с обходным балконом. Впечатляющий интерьер величественного строения подчеркивался яркими оконными витражами. 22-метровое сооружение собрали из нескольких цельных блоков красного гранита разной конфигурации и разного профиля, габаритных размеров - от метра до полутора. Гранит был привезен с Украины, а сами блоки обтесаны и отполированы в Санкт-Петербурге (Ленинград). Для украшения парка, окружающего мавзолей, была создана "ажурная" (сквозная) композиция "Хамсе", которая включала портретную фигуру Низами Гянджеви и отдельные группы, изображающие главных героев всех поэм прославленной "Пятерицы". Эту монументальную композицию отлили в бронзе, и она стала прекрасной "декорацией" для здания мавзолея.

Современный мавзолейный комплекс

Современный мавзолейный комплекс, реконструированный в 2011-2012 годах, расположен на площади 7 540 кв.м. - уложены гранитные плиты, заново отстроены четыре бассейна, два водопада и фонтан, пять узоров бута облицованы гранитом, восстановлены искусственное озеро и мост. Реконструированы также опорные стены по обе стороны дороги, проходящей перед мавзолеем. На территории 11 гектаров заложены озеленительные полосы, высажены декоративные деревья. Сам мавзолей представляет собой монументальное сооружение высотой около 20 м цилиндрической формы, выполненное из красного гранита и обтёсанное на манер полукруглых граней. Внизу находится вход в мавзолей, над которым высечено золотом имя Низами. Рядом с мавзолеем расположен бронзовый монумент, иллюстрирующий эпические поэмы Низами. В 2013 году напротив мавзолея был открыт Музей Низами Гянджеви, что стало важным шагом в изучении жизни и творчества великого поэта, доведении его наследия до будущих поколений. В 2019 году деятельность комплекса "Мавзолей Низами Гянджеви" была передана в состав Гянджинского государственного историко-культурного заповедника.

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)