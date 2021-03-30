Определен порядковый номер выступления Самиры Эфенди в полуфинале "Евровидения-2021"

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на "Евровидении-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) выступит во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Порядок выступлений в первом полуфинале, который состоится 18 мая: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Порядок выступлений во втором полуфинале, который состоится 20 мая: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Напомним, что в финал, запланированный на 22 мая, автоматически попадают страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса (Нидерланды).

На конкурсе Самира Эфенди выступит с композицией Mata Hari. В песне звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, в композиции звучит фраза на азербайджанском языке "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

(Автор: Джани Бабаева)