Аппетитными блюдами в Баку отметили Всемирный день риса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В SeaBreeze Resort в пригороде Баку прошел Международный фестиваль риса, организованный Azeri Home Chef (руководитель - Фахранда Гасанзаде) при содействии министерства сельского хозяйства Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено Всемирному дню риса – 20 сентября, который был учрежден ООН в 2004 году.

Рис является одним из самых древнейших и наиболее распространенных культурных злаков на Земле, его возделывают на протяжении около семи тысяч лет. Рис кормит миллиарды землян, и нет ни одной страны в мире, где бы отсутствовали блюда из риса!

Праздником для гурманов стал фестиваль с участием представителей кулинарных школ Бразилии, Украины, Узбекистана, Италии, Китая и, конечно же, Азербайджана.

Среди блюд азербайджанской кухни насчитывается 200 видов плова! А сколько еще блюд можно приготовить из риса!

Из риса можно приготовить все, даже сладкие десерты и оригинальные напитки.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, конкурсы и концерты.

(Автор: Вугар Иманов)