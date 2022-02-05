Фильм с участием азербайджанского актера вошел в ТОП-10 "Кинопоиска" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино "Кинопоиск" представил десятку фильмов и сериалов, которые пользовались наибольшей популярностью в январе 2022 года, сообщает Trend Life.

По данным сервиса, 6 миллионов пользователей с подпиской "Яндекс Плюс" смотрели фильмы и сериалы в первом месяце года свыше 180 миллионов часов. В первой десятке оказался только один сериал – "Беспринципные", лидер - вторая часть "Венома". Рейтинг составлен с учётом количества подписчиков "Яндекс Плюс", включая его разные варианты, которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 января 2022 года.

ТОП-10 за январь выглядит так:

1. "Веном 2".

2. "Дюна".

3. "Главный герой".

4. "Круиз по джунглям".

5. "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс".

6. "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

7. "Беспринципные".

8. "Время".

9. "Этерна: Часть первая".

10. "Летчик".

Российский сериал в жанре фэнтези "Этерна" (премьера состоялась 20 января 2022 года) производства компании Black Prince показал лучший старт среди собственных релизов "Кинопоиска". За 11 дней он набрал аудиторию в 500 тысяч смотрящих подписчиков.

Отметим, что в эпической саге "Этерна: Часть первая" сыграл азербайджанский актер Анар Халилов. Литературной основой сценария сериала стал цикл романов Веры Камши "Отблески Этерны" в жанре исторического фэнтези. Действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века. Анар Халилов воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана, предков которого Оллары в свое время свергли с трона Талига. Альдо живет в Агарисе (местном Ватикане) под крылом у Эсперадора (местного Папы Римского), собирает вокруг себя мятежных дворян и планирует переворот.

Анар Халилов: "Для меня Альдо - очень мощный персонаж. Внутри него горит огонь настолько сильный, что способен сжечь и его самого, и все вокруг. А может быть, наоборот, он будет освещать всем путь? Посмотрим. В Альдо мне нравятся и положительные, и отрицательные черты. Ведь в жизни не бывает однозначно плохих или хороших людей, поэтому принц и получается таким "настоящим".

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Березка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов сыграл одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата İçəri Şəhər.

(Автор: Вугар Иманов)