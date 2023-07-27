Как в Баку остановили кражу китайской нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут…

В Park Cinema Flame Towers прошел премьерный закрытый показ фильма режиссера Скотта Во "Круче некуда", в котором главные роли сыграли Джеки Чан и Джон Сина, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие около 280 представителей СМИ, блогеры, актеры, представители культуры и искусства. Для гостей была организована специальная шоу-программа с интересными персонажами.

Комедийный экшен-фильм "Круче некуда" с 27 июля можно посмотреть в сети кинотеатров Park Cinema, находящихся в Metro Park, Flame Towers, Aygün Mall и Zagulba Mall. В сети Park Cinema также продолжаются акции Super Gün, Tələbə и Ailə Tarifi, в рамках которых билеты на фильм "Круче некуда" можно приобрести со скидками.

В центре сюжета фильма два бывших солдата спецназа, которые должны сопровождать группу гражданских лиц по Багдадскому "шоссе смерти" в безопасную Зеленую зону. Джеки Чан и Джон Сина в роли наемников пытаются остановить кражу китайской нефти. Дуэт героев расправляется с плохими парнями, участвуя в зрелищных сценах экшена и попадает в забавные ситуации. "Круче некуда" одновременно напоминает боевики девяностых и современные блокбастеры стриминговых сервисов.