Меджид Эфендиев: 60 лет – это не цейтнот, а очередной ход в жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 5 июля, известному международному шахматному организатору, арбитру ФИДЕ, директору Республиканского шахматного центра министерства молодёжи и спорта Азербайджана Меджиду Османовичу Эфендиеву исполнилось 60 лет, сообщает Trend Life. Но юбиляру не дашь его лет – энергичный, спортивный, подтянутый Меджид Османович ведет активный образ жизни: руководит, тренирует, организует и проводит шахматные турниры и фестивали, занимается спортом и даже…ныряет с аквалангом! Его сила – оптимизм и неуемная энергия, отличительная черта характера – любовь к жизни, семья - самое для него святое. Все вместе дает удивительное сочетание.

В этот день представляем читателям своеобразное интервью – белыми фигурами играет корреспондент Trend Life и задает вопросы, черными – наш юбиляр и рассказывает о своей жизни и интересные истории.

- Шахматы - для каждого своё. Для одного - это искусство, для тех, кто ценит систематизацию, логику, точный выверенный анализ, - наверное, наука, ну, а для третьего - прежде всего борьба, азарт, риск. Это слова легендарного шахматиста Михаила Таля. А для Вас?

- Бесспорно, шахматы можно назвать универсальным тренажером для мозга, причем по эффективности ему нет аналогов. Эта игра способствует умению логически, системно и нестандартно мыслить, развивает способности к анализу и планированию, развивает память, концентрацию, внимание и творческие возможности, помогает вырабатывать волю, характер и целеустремленность. Мало в какой сфере человеческой деятельности такое возможно. Но что самое интересное, шахматы, это фактически модель социальной жизни. Шахматные фигуры как люди: каждый человек ведёт себя по-своему. Кто-то ищет лучший ход, кто-то – лучший план. Прослеживается аналогия шахмат и отношений людей. Во время шахматной партии возникает своеобразная конфликтная ситуация. Причём сплошь и рядом она выходит за рамки сугубо формального передвижения фигур на доске и как бы переходит на личности играющих. Жизнь подобно шахматной партии развивается в соответствии с принципами стратегии и тактики.

- Как появилась любовь к шахматам?

- Я родился в очень знаменитом доме №8 по улице Рашида Бейбутова, на жителях которого можно изучать историю Азербайджана 20 и 21 веков. Знаменитые академики, нефтяники, врачи, революционеры, скульпторы, спортсмены, телеведущие, артисты, квнщики, бизнесмены, банкиры, верховные судьи, прокуроры, лётчики – о моих соседях я могу рассказывать бесконечно. Например, мой дед был известным авиационным инженером и принадлежал к плеяде первых инженеров и пилотов гражданской авиации Азербайджана. Да и мне выпала большая честь в конце двадцатого века быть одним из основателей авиации независимого Азербайджана. Я, кажется, до сих пор единственный в стране эксперт международной организации гражданской авиации ICAO.

Как многие мои одноклассники в 160 школе прекрасно играл в шахматы, шашки, нарды, домино и, вообще, мы были очень спортивными. Я, например, как настоящий мушкетёр 15 лет занимался фехтованием на шпагах и даже однажды был бронзовым призёром Баку. Недавно моего друга детства и одного из сильнейших саблистов мира Фархада Касимова избрали вице-президентом Федерации фехтования Азербайджана. Мне очень повезло – мои одноклассники, однокашники, друзья, приятели, товарищи, коллеги – все очень талантливые и даже гениальные ребята, я ими всеми очень горжусь и всегда от души радуюсь их успехам и достижениям.

А вообще-то меня ещё в детском саду шахматам научила моя мама, один из знаменитых гинекологов страны, как говорится врач от Бога – она имела разряд по шахматам.

Судьбой было уготовано посвятить жизнь шахматам. Десять лет назад работал по контракту в Канаде и в этот момент туда на крупный международный симпозиум прилетел наш нынешний замечательный министр. Он мне и сказал: «Меджид Османович вы должны служить Родине». Вот так я и стал директором шахматного храма страны и бесконечно за это благодарен Азаду Рагимову.

- А есть продолжение династии в авиации или в шахматах?

- Конечно в шахматах, хотя про внуков пока не знаю, всё о них мечтаю, но дочка Лана пока не замужем. Всё никак не выберет спутника жизни – хочет мужа надёжного как папа, у которого в прошлом году была серебряная свадьба. Но она уже точно продолжила династию в шахматах – арбитр ФИДЕ, член сборной по шахматам, успешный детский тренер, известный фотограф шахматных событий в стране и в мире.

- Расскажите интересную историю из мира шахмат.

- Изобретённые в Индии в V-VI веке, шахматы распространились практически по всему миру, став неотъемлемой частью человеческой культуры. Одна легенда гласит, когда создатель шахмат показал своё изобретение правителю страны и научил его играть, раджа решил его щедро наградить. Мудрец не захотел ни золота, ни сокровищ. Он попросил дать ему пшеничных зерен: на первую клетку шахматной доски - одно зерно, на вторую - два, на третью – четыре и т. д., удваивая количество зёрен на каждой следующей клетке. Правитель был богатым человеком и посчитал такую награду слишком ничтожной и недостойной себя, и распорядился немедля выдать награду.

Однако, когда неделю спустя казначей всё ещё не смог подсчитать, сколько нужно зёрен, правитель спросил, в чём причина такой задержки. Казначей показал ему расчёты и сказал, что расплатиться невозможно. Такого огромного количества зерен не нашлось бы не только в Индии, но и во всем мире. Чтобы удовлетворить «скромную» просьбу мудреца, надо было 76 раз засеять пшеницей всю сушу земного шара (!) - только тогда удалось бы собрать нужное количество зерна.

Приведу интересный факт. Шахматные фигуры в то время имели не такой вид, как сейчас. Их делали по форме, соответствующей названию, не оставались без изменений и права фигур. Например, раньше ферзь был одним из самых слабых действующих лиц, он ходил только по диагонали на одну клетку. Теперь же это главная персона на доске. Пешка не имела первого двойного хода; слон двигался по диагонали через одно поле, но мог прыгать через другие фигуры. Не было рокировки. Только конь и ладья обладали теми же правами, что и сейчас. Но все эти изменения в правилах игры происходили очень медленно.

В 1770 году изобретатель Вольфганг фон Кемпелен создал шахматный автомат, представлявший собой сделанную в человеческий рост фигуру человека, одетого в турецкую одежду, который сидел за большим деревянным столом. Безмятежно куря трубку и передвигая фигуры по полю механической рукой, "турок" играл в шахматы со всеми желающими, обыгрывая Наполеона Бонапарта, Бенджамина Франклина и других знаменитостей. Загадка столь умной машины была разгадана лишь годы спустя: внутри шахматного автомата прятался человек, который и играл за манекен.

Изначально во время шахматных партий часы не использовались: игроки могли провести за игрой множество часов подряд, а иногда и несколько суток. Однажды, во время одного из шахматных турниров, проводимых в 1851 году, два игрока даже уснули, так и не завершив партию. Спустя год после этого случая был введен контроль времени, который, до создания в 1883 году первых механических шахматных часов, созданных британцем Томасом Уилсоном, осуществляли с помощью песочных часов.

- Какие у Вас еще интересы, кроме шахмат? Все видели, что вы даже играли в футбол с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

- Да, в основном во время Мемориала великого азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова в Шамкире. Магнус великолепный нападающий, но оба наши вице-президента Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов и Махир Мамедов ему не уступают в мастерстве. Ну, а я как в детстве, играя во дворе нашего дома в футбол и хоккей с мячом, стоял на воротах. До сих пор люблю быть голкипером, и Магнус мне забил всего один гол. Надо ему было сыграть за сборную Германии на нынешнем чемпионате мира в России, немцы бы точно прошли в одну восьмую и даже опять стали чемпионами (смеется).

Жизнь такая прекрасная и волшебная, что я люблю в ней всё – путешествия и приключения, футбол и большой теннис, плаванье и акваланг, рыбалку и охоту, литературу, искусство и поэзию, театр и шоу, горные лыжи и коньки, праздники и фестивали, Лас-Вегас и Канкун, Лондон, Москву и Париж, Торонто и Лос-Анджелес, друзей и родственников, семью и Баку, музыку и кино, горы и море, автомобили и яхты, самолёты и корабли, любовь и красоту, и всё-всё-всё на свете и всем желаю быть здоровыми, любить, дружить, быть счастливыми и любить Родину.

- И каким ценным подарком Вас одарили на юбилей?

- Получил поздравительное письмо с теплыми словами от президента Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова. Кстати, в этом году наш Республиканский шахматный центр также отмечает юбилей - 30-летие. У нас играли такие выдающиеся шахматисты мира как Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Вугар Гашимов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли, Ниджат Аббасов, Джахангир Агарагимов. Богата земля Азербайджана высокоинтеллектуальными ребятами и пусть будет так всегда, и наш клуб приложит все усилия для этого, ведь у нас работают такие знаменитости как заслуженный тренер Бахруз Гурбанов, международные арбитры Нурали Мамедзаде и Улькяр Умудова и многие другие. У нас очень сильная команда - четыре заслуженных тренера, три международных арбитра, пять арбитров ФИДЕ. Все нам очень помогают и заботятся - Министерство молодежи и спорта, Федерация шахмат, Бакинский спорткомитет, наши спонсоры. Мне очень нравится девиз шахматистов мира – Мы все одна семья!

- Глядя на Вас, не скажешь, что 60 лет – это цейтнот жизни. Может, согласимся на ничью?

- 60 лет – это не цейтнот, а очередной ход в жизни…Так что, предлагаю Вам ничью, иначе будет Шах и Мат…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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