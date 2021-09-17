Подняться на Девичью башню, попробовать азербайджанские блюда… - российская певица в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одной из участниц Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) является российская исполнительница Анна Кашина и ее проект Jazz du Soleil, что в переводе означает "Джаз Солнца", сообщает Trend Life.

"Впервые здесь, я мечтала приехать Баку. У моих знакомых, кто тут уже бывал, столько впечатлений, и они описывали мне свой визит так: "Ты должна это увидеть своими глазами, туда надо поехать, увидеть и прочувствовать". Для меня большая честь здесь присутствовать, и тем более - выступать. Музыканты мои уже участвовали в Бакинском джаз-фестивале, и я была уверена, что все пройдет незабываемо. Ожидания оправдались - джазовая площадка, царящая атмосфера и музыканты – все настолько высокого уровня, все пропитано джазовой музыкой. Когда ты видишь шикарный зал, белый рояль на сцене – невозможно остаться в стороне", - рассказала она.

По словам певицы, она больше знакома с классической азербайджанской музыкой.

"Так как я человек, рожденный в Советском Союзе, то воспитывалась на творчестве Муслима Магомаева. Его музыка вошла в сердце каждого советского человека. И любой человек, связанный с искусством, а тем более - с музыкой, понимает , что Муслим Магомаев - это ВСЕ. Знаю, что филармония в Баку носит имя его дедушки – видного композитора Муслима Магомаева (1885 – 1937 годы).

Кстати, когда узнала, что прилечу в Баку, прослушала еще раз концерт Муслима Магомаева, и подумала, может, мне взять какую-нибудь композицию из его репертуара и сделать джазовую обработку. Но потом поняла, что мне нужно еще время, еще скажем так, я не доросла до этого уровня. Так что, я послушала, в очередной раз восхитилась, и пошла своей дорогой…", - отметила Кашина.

Анна Кашина семь лет жила во Франции, и культура этой страны оказала большое влияние на ее творчество.

"Когда вернулась в Россию, встал вопрос о создании проекта, так появился Jazz du Soleil. В проект входят пять музыкантов, не всегда одни и те же исполнители, но всегда самые лучшие. Поняв, что большую часть времени буду находиться в России, и мне совсем не хочется забывать французский язык, решила, что лучший способ это сделать - петь на французском. И еще, мне казалась, что если я буду исполнять джаз на английском языке, как это делает большинство, то я никого не удивлю, и потеряюсь среди талантливых, успешных музыкантов. Я стараюсь найти произведения французских композиторов, которые мало где исполнялись, и адаптирую их под джаз", - подчеркнула певица.

По словам Анны Кашиной, она готова к сотрудничеству с азербайджанскими музыкантами, тем более в рамках фестиваля ей уже удалось с ними выступить.

"Если появится такая возможность – буду рада, тем более в Баку очень доброжелательная публика, это сразу ощущаешь. Даже когда что-то не получается, то все хлопают, поддерживают. А это важно, ведь когда новая сцена, незнакомая публика, тебе, безусловно, требуется поддержка", - отметила вокалистка.

Анна Кашина также рассказала, что пока ей не удалось ознакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана.

"Но у нас запланирована пешая прогулка по Старому городу (прим.- Ичери шехер), я хочу подняться на Девичью башню, и еще попробовать что-то вкусное из азербайджанской национальной кухни", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева )