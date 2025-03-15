LELUKA: Быть азербайджанкой в Грузии – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выступление Лейлы (LELUKA) Алиевой в популярном шоу талантов "Покажи нам свой голос" на грузинском телеканале Rustavi 2 вызвало большой резонанс среди жюри и зрителей в студии, а затем и в соцсетях.

Лейла (LELUKA) Алиева исполнила две песни: одну - на грузинском языке, другую - "Küsüb getdi" из репертуара легендарной азербайджанской певицы Сары Гадимовой. Лейла Алиева, или LELUKA – как ее зовут в Грузии, возглавляет Центр азербайджанской культуры при Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси, является заместителем директора музея, внося большой вклад в сохранение и пропаганду национального искусства в Грузии.

В интервью Trend Life LELUKA рассказала историю своей жизни и деятельности в Грузии.

"Я родилась в 1989 году в Алматы в Казахстане. Мои родители азербайджанцы, мать, Хейранса - из Алматы, а отец, Гусейн - из Тбилиси. Хотя мать тоже родом из Тбилиси. После того как они сыграли свадьбу, переехали жить в Баку. До третьего класса училась в Баку, но в связи с бизнесом отца в Тбилиси переехали в Грузию, где жили мой дед и бабушка. Продолжила обучение в Тбилиси в азербайджанской школе, а после окончания училась на грузинском языке на факультете филологии Тбилисского университета иностранных языков. После устроилась работать в Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде, где бабушка Лейла Алиева (в честь нее меня назвали Лейлой) была директором с 2008 года, а также возглавляла Центр азербайджанской культуры и НПО. Она в 2015 году была выбрана "Толерантной женщиной" года в Грузии. Она является заслуженным работником культуры Азербайджана и Грузии. Любовь к родной земле с детства передалась именно от бабушки. У меня трое детей, а мой супруг из династии купцов ковров. Своих детей я также воспитываю настоящими патриотами. Даже в комнатах моих дочерей есть куклы в национальных костюмах. Несмотря на жизнь в Грузии, очень привязана к Азербайджану и посвятила свою жизнь пропаганде национальной культуры. Все организованные мероприятия на протяжении этих пятнадцати лет стараюсь проводить на самом высоком уровне, выступая также в качестве ведущей этих вечеров", - сказала она.

По словам Л.Алиевой, проводя различные вечера и концерты, она привлекает к ним грузинских музыкантов, которые исполняют песни на азербайджанском языке, помогая им в выборе композиций и правильном произношении слов. Со стороны Грузии и посольства Азербайджана в этой стране музею оказывается всяческое содействие в проведении праздников Новруз, концертов, юбилейных вечеров известных деятелей культуры и других мероприятий. В музее действует ряд кружков, в том числе хореографии, музыки и ковроткачества. А в качестве участницы "Покажи нам свой голос" на Rustavi 2 она оказалась совершенно случайно.

"Когда мою подругу пригласили на этот проект, она предложила мне пойти с ней. Хотелось бы отметить, что я частый гость на местных каналах, где пропагандирую азербайджанскую культуру. Когда оказалась на передаче, где были мои знакомые, предложила исполнить песню на азербайджанском языке. Организаторам проекта это очень понравилось. Обычно я появляюсь в эфире не как певица, а как гостья, рассказывающая о культуре. Я предложила исполнить азербайджанскую народную песню Sarı gəlin или Laçın из репертуара Азизы Мустафазаде, которые знала наизусть. С детства любила петь, но профессионального образования в этой сфере у меня не было. Но так как это была шоу-программа, решили остановить выбор на Küsüb getdi из репертуара легендарной Сары Гадимовой.

Сначала предстояло исполнение песни на грузинском языке, но я не знала слов, а до эфира оставалось всего пару часов. Мало того, что надо было выучить слова и потом петь вживую, так я еще и очень волновалась, ведь надо было выступать перед взыскательной аудиторией. И не просто говорить, как это было раньше на передачах, а петь! Спасибо за поддержку в этот момент моих грузинских друзей. Когда я исполнила песню, грузинское жюри не поверило, что азербайджанка может так чисто петь на их языке, тем более не певица. Но после того как я исполнила уже азербайджанскую композицию, все были приятно удивлены. До сих пор удивляюсь, как мне удалось ее спеть без репетиций", - сказала Лейла.

Интересно, что ее тетя в Казахстане известный музыкальный продюсер, композитор, поэт-песенник Эльмира Дехгани, которая сотрудничает с популярными артистами. В 2022 году как композитор она даже стала обладательницей Гран-при Республиканского конкурса "Жас өрен" в Астане.

"Почти все в нашем роду по материнской линии очень хорошо поют. Видимо, это генетическое. Но главное – это пропаганда азербайджанской культуры. В этом году мы планируем представить в Баку концертную и художественную программу "С любовью из Грузии". А также пройдут вечера азербайджанской музыки в Грузии с участием грузинских исполнителей. Очень много дел! Мне бы очень хотелось, чтобы каждый азербайджанец, независимо от того, где живет, сохранял и пропагандировал национальное искусство. У нас самая красивая музыка в мире! У нас самая вкусная кухня! Мы должны оберегать национальные ценности. Это наша гордость! Все это должно быть представлено во всем мире! Я грузинская азербайджанка и горжусь этим! Даже на передаче предстала в азербайджанском национальном платье, чтобы пропагандировать наше наследие. Сейчас готовимся отметить праздник Новруз в Тбилиси, в котором примут участие государственные и общественные деятели Грузии, представители культуры и молодежи. Также стараюсь пропагандировать культуру и историю азербайджанцев, проживающих в Грузии, их вклад в развитие страны, сохранение богатых традиций и обычаев. Я испытываю огромное удовольствие, популяризируя азербайджанскую культуру в толерантной и мультикультуральной Грузии. Азербайджан – моя мать, а Грузия – отец! Настолько я люблю эти родные для меня страны!",- добавила LELUKA.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!